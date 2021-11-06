Доверяй, но проверяй. Искусные мошенники, одураченные жертвы

Первая мысль, которая возникает у многих при слове "бомж" или "бездомный": это какие-то опустившиеся асоциальные люди, пропившие свое жилье. Но это не так. Бывает, что вполне адекватные, успешные и образованные россияне становятся жертвами квартирных мошенников, так называемых "черных риелторов".



Невероятная история произошла этой осенью с известным ученым-культурологом, доктором философских наук Игорем Яковенко. 76-летний профессор добровольно отдал мошенникам не только свои сбережения, но и квартиру в Москве, и дачу в ближнем Подмосковье.

Мне позвонили три или четыре человека и объяснили, что меня взяли на прицел жулики

– В феврале я переболел ковидом, и вроде даже без типичных осложнений на легкие, но вот по голове он меня ударил, – рассказывает Игорь Григорьевич. – После этого я пять месяцев не мог читать профессиональную литературу и ничего не писал, да и вообще плохо соображал.



В августе мне в один и тот же день позвонили три или четыре человека, они представлялись – капитан полиции, начальник службы безопасности Сбербанка, еще кто-то – и объяснили, что меня взяли на прицел жулики, охотятся за моей картой. Эти люди все время говорили, что нужно сохранять конфиденциальность, никому нельзя об этом рассказывать. Чтобы обезопасить мой вклад, сказали они, мне надо поменять карту, а для этого снять с нее все деньги и переслать на некий их счет. Что я и сделал. Говорили, что моя карта будет заблокирована, а деньги мне потом вернут, но уже по окончании всей этой истории.



Через пару недель те же люди попросили меня взять в Совкомбанке 100 тысяч в кредит, а деньги отдать им. Мне объяснили, что все это – некая операция по поимке мошенников, и я должен помочь. Я взял кредит, а деньги прямо из банка перевел по какому-то адресу. Через пару дней мне пришло электронное письмо о том, что деньги получены банком: таким образом меня успокаивали, что все идет правильно, это пока ляжет на какие-то их счета, а когда все закончится, этот счет будет ликвидирован, кредит признан несуществующим, а деньги банку вернут.



– Почему же вы им поверили?

Эти люди все время говорили, что нужно сохранять конфиденциальность, никому нельзя об этом рассказывать

– Это хороший вопрос. Вот сейчас, когда все кончилось, я понимаю, что надо было бросать трубку или посылать их очень далеко. А в тот момент... Дело в том, что это профессионалы, у них очень большой опыт. Они умеют убеждать. Эти люди знают переписку, знают стиль, их письма с гербовыми печатями выглядели как настоящие. И потом, у меня после болезни голова действительно плохо варила.



Дальше эти люди объяснили мне, что теперь мошенники нацелились на мою квартиру, и надо ее продать; потом эта продажа будет признана недействительной, но на этом можно будет поймать жуликов. Мне назвали риелторское агентство, я туда обратился, и со мной стали работать. Через некоторое время нашли покупательницу – девочку 2001 года рождения. Она лично квартиры не видела, у нее был представитель, который действовал от ее имени. С ним я встретился на оформлении сделки и в момент получения денег (квартира ушла за девять с половиной миллионов).



Деньги были помещены в ячейку в "Фора-банке". Потом я выписывался (в никуда), ходил в государственные структуры, фиксировал продажу. Через две недели мы встретились в том же банке, мне открыли ячейку, я взял деньги, положил их в рюкзак, сел в такси, и мне сразу позвонил человек, который меня курировал, дал инструкцию, где остановиться. Мы остановились, и он примерно 20 минут говорил со мной по телефону, пока не подъехала другая машина, в которую я положил деньги.



На следующий день я получил по электронной почте сообщение, что вся сумма поступила в банк. Вот, пожалуйста, письмо передо мной: "Центральный банк РФ сообщает, что сумма от гражданина Яковенко по мнимой купле-продаже получена 17.09.21". Указано ответственное лицо, реквизиты банка, подпись – замначальника такой-то – и гербовая печать. Мне постоянно говорили: "Когда все это кончится, мы с вами встретимся, вы подпишете все бумаги, мы их всех арестуем, ваши документы вернут, прописку вернут, все будет прекрасно".



Но и это еще не конец. Вскоре мне сообщили, что кто-то пытается по фальшивой доверенности взять кредит под залог моей дачи (мне от родителей остался участок с домиком в Зеленограде). Значит, и дачу надо продать. Агентство довольно быстро нашло покупателей, и была оформлена последняя сделка. Дача ушла за 4,5 миллиона, 300 тысяч взяло себе агентство.



– И эти деньги вы тоже отдали мошенникам?

Мне сообщили: кто-то пытается по фальшивой доверенности взять кредит под залог моей дачи. Значит, и дачу надо продать

– Да, чтобы их якобы скорее поймали. Деньги поступили на мой счет в банке, я их снял, подъехала указанная моим куратором машина, я положил сумку с деньгами на заднее сиденье, и машина уехала.



Мне сказали: ну вот, теперь мы с вами все сделали (и действительно, больше отнимать у меня было нечего) и встретимся такого-то числа в Центробанке. И вот в назначенный день подъезжаю я к банку, но там никого нет. Я звоню, а телефон не отвечает. Часа полтора я звонил, и только потом уже понял, что к чему. Поехал домой, связался с друзьями, они сказали: надо писать заявление в прокуратуру Москвы и в полицию. Я написал два заявления и на следующий день поехал сначала в прокуратуру, а потом в полицию. Через какое-то время возбудили уголовное дело, меня признали потерпевшим.

А тем временем мне позвонил представитель девушки, купившей мою квартиру, и сказал: "Давайте к среде съезжайте, иначе мы срежем дверь и выкинем все, что у вас там есть, в мусорные баки, и вас туда же". Слава богу, друзья порекомендовали мне очень серьезного адвоката. Потом это дело дошло до телевидения, ко мне приезжали с нескольких каналов, записывали... В общем, поднялся шум. И вроде бы мое дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



– После того как у вас дважды забрали деньги, потом стали отнимать квартиру, а затем и дачу, неужели вам ни разу не закралось подозрение, что происходит что-то неладное?



– Ну, что-то меня беспокоило, но не более того.



– То есть вы поверили, что это полиция и вы участвуете в некой операции по поимке преступников?



– Да.



– А каковы перспективы дела, что говорит адвокат?

Представитель покупательницы сказал: "Съезжайте, иначе мы срежем дверь и выкинем все, что там есть, в мусорные баки, и вас туда же"

– Говорит, что есть зацепка. Дело в том, что в квартире прописан мой несовершеннолетний сын, и по закону его нельзя выписать в никуда. Говорит, что тут очевидна работа телефонных жуликов. Как выяснилось, сегодня такое происходит довольно часто.



Некоторые новости уже есть. 29 октября Хорошевский районный суд Москвы наложил арест на мою квартиру, участок и дом на участке. Теперь все это нельзя перепродать (те, кто купил бы мое имущество в результате перепродажи, уже считались бы добросовестными приобретателями). Мне обязательно нужно сохранить квартиру, иначе куда мне идти – в богадельню? – недоумевает профессор Игорь Яковенко.



Анне Нечаевой 45 лет, у нее два образования – среднее медицинское и высшее психологическое. Несколько лет назад близкая подруга лишила Анну двух принадлежавших ей квартир, и она вместе с детьми-подростками оказалась на улице. Вот что рассказала Анна Радио Свобода.

– Это было мошенничество на доверии. Подруга уговорила меня вложиться в покупку квартиры по долям на мои деньги (я должна была одолжить ей денег). Мы с Леной дружили около пяти лет, она была мне очень близким человеком, я оставляла с ней своих детей и животных, доверяла ей большие сумм денег, она всегда возвращала.



Мы выкупили квартиру по долям, потом продали ее как целую и с этого должны были получить прибыль. А потом она меня просто кинула, поскольку там в документах был подлог, и она оформила всю квартиру на себя. Сказала, что вернула мне деньги, хотя на самом деле не возвращала. Я просто выдала ей доверенность на покупку на мое имя, а она дала расписку, что взяла у меня деньги в долг. Но потом, когда я с этой распиской пошла в суд, выяснилось, что она поддельная. Меня саму чуть не обвинили в мошенничестве, в подлоге и в желании незаконно заработать деньги.



– О каких квартирах и о какой сумме шла речь?

Это мошенничество на доверии. Лена была мне очень близким человеком

– Было две квартиры: однокомнатная в Бутово и студия в Химках. Общая сумма – семь миллионов рублей. А ту квартиру, что она покупала, была в Чертаново.



– А вы пытались как-то это оспорить?



– Да, конечно. К ней ходил ходил участковый, она все отрицала, сказала, что ничего не было, что она мне якобы купила комнату, но я передумала, потребовала деньги, она вернула деньги на покупку комнаты. А семь миллионов она якобы не брала, это все ложь. Он записал эти показания и отказал в возбуждении уголовного дела. Я писала в прокуратуру, на Петровку, 38, в Следственный комитет, везде. Они все это спускают ниже, ниже, ниже, все попадает опять к этому участковому, и он опять отказывает.

Я пробовала судиться в гражданском суде за возвращение долга, но там меня поймали за эту расписку и чуть не вывернули все это дело против меня. Пришел адвокат, сказал, что это подлог и это я мошенница. У меня был друг, который когда-то служил в Следственном комитете, он через своих знакомых сделал экспертизу и выяснил, что эту расписку писали два человека, и любая экспертиза докажет, что это подлог. И подпись не ее.



Мой отец тогда нанял адвоката, который взял с него приличные деньги, но никак не помог и вообще неэтично поступил. А у меня нет денег на адвоката: они все требуют не меньше 50 тысяч.



– Где же вы теперь живете?

Меня поймали за эту расписку и чуть не вывернули все это дело против меня

– Сначала снимали жилье, потому что Елена обещала выплачивать процент с денег, которая взяла в долг, и какое-то время действительно выплачивала. А потом она бросила выплачивать, и мы жили где придется, в том числе в приюте для бездомных. Потом детей взял мой отец (со мной он с тех пор не разговаривает, но дети у него жили). Сейчас с ним живет мой сын, а дочь со мной. У отца, кстати, три квартиры: в одной живет он сам с молодой женой из Украины, а две сдает, меня туда жить не пускает. А я работала с проживанием, была сотрудником "Дома друзей", тоже с проживанием. Сейчас ухаживаю за человеком с болезнью Альцгеймера, и работодатели снимают нам комнату.



– А вы пытались посмотреть в глаза самой Елене?



– Пыталась. Они не открывали дверь. Потом, еще до суда, я села с консьержкой пить чай в ожидании, когда кто-нибудь выйдет, вышел ее муж и сказал: "Пойдем, отвезу тебя к Лене". Он отвез меня на автобусную остановку подальше от дома, потом привез туда ее, и она сказала, что денег нет, может быть, будут осенью, а если не будет, она возьмет кредит. И уехала. А потом уже, когда другие люди к ней обращались, она все отрицала: ничего не было, мы полностью рассчитались. Кстати, она и себе жизнь усложнила, ведь раньше она работала риелтором, а сейчас эта история расползлась по всему интернету, и если клиенты начнут гуглить, все это вывалится, и с ней не будут сотрудничать, – предполагает Анна Нечаева.



Марину Вершинину оставили без жилья в подмосковном городе Железнодорожном ее собственная мать и сын.



– У нашей семьи была трехкомнатная квартира улучшенной планировки, где жили моя мать, бабушка и я с сыном. Мать даже специально выписала бабушку из другого города, чтобы получить эту квартиру. А потом она начала избавляться от лишних "квартирантов": бабушку сдала в дом престарелых, а меня просто выкинула, предварительно лишив родительских прав, хотя никаких оснований для этого не было, я нигде не состояла на учете, училась, работала. Думаю, мать заплатила за это немалые деньги. Сразу нашлись свидетели, которые подтвердили, что я и проститутка, и наркоманка, и ее избивала… И меня тут же выписали из квартиры – в никуда, хотя это незаконно. Сына она забрала себе и постоянно настраивала его против меня. Юре тогда было двенадцать лет.

Марину Вершинину оставили без жилья ее собственная мать и сын

Я в свое время вышла замуж за москвича и родила дочь, но прописаться к мужу не смогла: его мать возражала. А когда пришла пора менять паспорт, новый мне не выдавали, так как я нигде не прописана. Меня все время футболили из Железнодорожного в Москву, а из Москвы в Железнодорожный, но документы так нигде и не сделали, и я несколько лет жила без паспорта. Только потом чудом удалось уговорить одного начальника паспортного стола в Москве.



Мать вскоре поменяла квартиру на двухкомнатную в том же городе, оставив себе денег на жизнь. А я и понятия не имела, что они переехали.

Когда мать умерла, сыну было 27 лет. Я была наследницей первой очереди, но я ведь даже не знала о ее смерти, мне никто не сообщил. А сын пошел оформлять квартиру на себя. Нотариус говорит: "Ищи мать". Он отвечает: "А я не могу ее найти, она куда-то пропала" (хотя, конечно, никто меня не искал). И квартиру оформили на него в нарушение всех правил, что тоже очень странно.



Мать была женщина властная, и мальчик вырос при ней инфантильным и бесхарактерным. Когда он остался один в квартире, туда тут же потянулись дружки, компании: музыка, девушки, пьянки… Работать ему не хотелось, учиться он бросил, а деньги-то на жизнь нужны. И решил он квартиру продать, купить себе однокомнатную, а на оставшиеся деньги жить. Какой-то приятель привел ему даму, которая представилась риелтором. Она начала водить вокруг него хороводы, вплоть до интимных услуг. Давай, говорит, я твою двушку продам, выберу тебе отличную квартиру, и еще куча денег останется, только ты сделай на меня генеральную доверенность. И подсунула ему какую-то странную бумагу, согласно которой квартиру стоимостью 8 миллионов он продал ей за 900 тысяч.

Квартиру оформили на сына в нарушение всех правил, ведь я была наследницей первой очереди

После этого она со своими дружками увезла его в деревню в Тверской области и держала там в каком-то сарайчике, в Железнодорожный привозила только подписывать бумаги. Когда оставалась последняя подпись, девушка в жилищной конторе начала подозревать неладное: молодого человека приводят под руки трое мужчин, а он как зомби: то ли пьяный, то ли еще что... И она написала заявление в полицию. Когда полицейские пришли в эту квартиру, они обнаружили там каких-то гастарбайтеров, которым эта дама ее сдала. А мой сынок говорит: "Нет-нет, я все подписываю добровольно, а она помогает мне продавать". Вот тут начали искать меня и нашли буквально за два дня.



– Вы боролись за свою квартиру?



– Конечно. Я стала бегать по нотариусам и судам, выяснять: как вообще сын стал владельцем квартиры, если я наследница?! Суды шли почти четыре года. Мы сделали психиатрическую экспертизу и установили, что Юра не может участвовать в юридических сделках: он вменяемый, но инфантильный и несамостоятельный, не способен адекватно оценивать ситуацию. Тем не менее во всех судах мне отвечали: расписка действительна, подписана добровольно, все в порядке. И все решения принимались в пользу этой так называемой "риелторши". В итоге мне как наследнице первой очереди все же удалось отстоять одну комнату. Но все это время никто не вносил квартплату, и накопилось около полумиллиона долгов. Кроме того, мне пришлось выкупать у этой мошенницы ее долю.



– А вы предпринимали что-либо, для того чтобы мошенница была наказана?

Молодого человека приводят под руки трое мужчин, а он как зомби: то ли пьяный, то ли еще что

– Когда я пошла в ОБЭП, пытаясь возбудить уголовное дело, мне там сказали, что на счету этой женщины уже несколько подобных афер, но доказательств у них нет, так как действует она очень хитро. А начальник местной полиции, закрывшись со мной в кабинете, обещал помочь, если я отпишу ему половину квартиры. Конечно, я отказалась.



В итоге я выкупила у мошенницы ее долю за миллион с лишним, заплатила долги. А квартира к тому моменту уже совершенно обесценилась, никто не хотел ее покупать с такой скандальной предысторией. И моя подруга-риелтор помогла мне продать ее просто за бесценок. На деньги, оставшиеся у меня после уплаты всех долгов, я сняла Юре на год квартиру в доме барачного типа. Самое обидное, что эта мошенница вывезла из квартиры все мои документы, включая дипломы (я по специальности врач-хирург) и трудовую книжку, так что теперь я и пенсию оформить не могу.



Так вот и стали мы с сыном бомжами из-за его глупости и жадности. Юра теперь работает на стройке в Подмосковье, живет в общежитии. Я же вместе с дочкой живу в девятиметровой комнате в двухкомнатной "хрущобе" бывшего мужа, мы спим с ней "валетом" на одном диване, а ее отец делает мне временную регистрацию на три месяца, – жалуется Марина Вершинина.

Начальник полиции, закрывшись со мной в кабинете, обещал помочь, если я отпишу ему половину квартиры

Многие жители России в последнее время сталкивались с телефонными мошенниками, желающими узнать номер их банковской карты, пин-код или другие данные, чтобы похитить деньги. Такая "разводка" уже хорошо известна, и мало кто покупается на эти уловки. Но бывает, что жулики действуют куда более хитро, и даже, похоже, с применением гипноза.



Одинокой пенсионерке Галине Федоровой (фамилия изменена по просьбе потерпевшей), живущей в Санкт-Петербурге, позвонили якобы из какой-то клиники и сказали, что проводят диагностику различных заболеваний по телефону. Федорова согласилась, тем более что процедуру обещали провести бесплатно. Некий человек долго разговаривал с ней, расспрашивал о здоровье, о самочувствии, потом стал приказывать: "Сделайте длинный вдох и короткий выдох, а теперь наоборот, а теперь посчитайте до десяти и положите руки на лоб…"



В результате всех этих манипуляций 82-летняя женщина впала в некое странное полутрансовое состояние. И тут звонивший сказал: "Вы знаете, у вас очень серьезное заболевание сердца. Если его не лечить, вы умрете в течение ближайшего месяца. Мы вам поможем: у нас есть замечательное лекарство – не дешевое, стоит 500 тысяч рублей, но оно навсегда вылечит вас от этого недуга". – "Но у меня нет таких денег!" – огорчилась Галина Ивановна. "А сколько у вас есть?" – спросил собеседник. "Только 350 тысяч". – "Ну, хорошо, из сочувствия к вам мы готовы сделать скидку и отдать лекарство за эту сумму. Сейчас к вам подъедет человек и привезет препарат". Буквально через несколько минут в дверь позвонили. Галина Ивановна отдала 350 тысяч рублей и получила упаковку неизвестных таблеток.

В результате всех этих манипуляций женщина впала в странное полутрансовое состояние

Когда слышишь о таких историях, удивляешься: до чего наивны все эти люди! Как же они сразу не поняли, что имеют дело с мошенниками?! Ведь это совершенно очевидно! Однако люди раз за разом попадаются на эту удочку. В чем же тут дело? Об этом рассуждает психолог Каринэ Гюльазизова.



– Подобное мошенничество было распространено всегда и, к сожалению, всегда работало, потому что всегда были, есть и будут люди, которые очень нуждаются во внимании. Чаще всего это люди пожилого возраста, люди, переживающие всевозможные возрастные кризисы, и люди, склонные попадать в секты. Почти все они имеют некоторые особенности социализации, а значит, проблемы с потребностью в доверии.

На это и рассчитывают те, кто таким образом строит свой бизнес – обманывает людей. Они очень хорошо знают свой контингент, понимают, на какие кнопки нажимать. Там разработаны целые технологии – от использования каких-то просто человеческих потребностей: скажем, в собственной значимости, внимании, контакте, – до гипнотических техник.



Замечательного ученого Игоря Яковенко, например, поймали именно на желании оставаться значимым. Существуют определенные "якоря". Например, когда человеку говорят: "Вам звонят из органов", – многие, особенно представители старшего поколения, сразу принимают это за чистую монету.



– И для людей, сформировавшихся в советское время, это, возможно, является чем-то значимым.

Мошенники хорошо знают свой контингент, понимают, на какие кнопки нажимать

– Безусловно! Для многих это дело чести – помочь "органам" в борьбе за справедливость.



– Можно ли в таких случаях сказать, что практически все эти люди сами виноваты, или это слишком жестоко?



– Я бы не стала рассуждать тут с позиции вины. Все-таки они – пострадавшая сторона, как и многие пенсионеры, которых обманывают с лекарствами, с какими-то приборами, которые им предлагают за бешеные деньги, заставляя брать кредиты.



– Жертвы собственной излишней доверчивости.



– Доверчивости, основанной на очень серьезных ценностях, которые составляют структуру их личности. А мошенники прекрасно это понимают и именно это эксплуатируют.



– То есть эти люди являются достаточно тонкими бытовыми "психологами"?



– Психологами я бы их не называла. Они являются манипуляторами. Те, кто профессионально этим занимается, просто обучаются этому: все техники хорошо известны. А те, кто встраивается в эти схемы интуитивно, – просто люди, способные чуять чужие слабые места. Разве хищная рыба – хороший психолог, когда она точно "знает", чем может поразить свою жертву? Она просто так устроена. Это животная способность. Я бы не стала поднимать это до уровня человеческого, до уровня искусства.

Тяжело жить, когда нельзя верить никому и ничему, ведь доверие – одна из базовых человеческих потребностей

– Не странно ли, что россияне, которые, если верить социологам, вообще мало кому и чему доверяют, в этих случаях вдруг становятся необыкновенно доверчивыми и попадаются в сети мошенников?



– С доверием в российском обществе дела обстоят плохо, причем довольно давно. Но очень тяжело жить в ситуации, когда нельзя верить вообще никому и ничему, ведь доверие – это одна из базовых человеческих потребностей. И человек все равно ищет эти опоры. История с Игорем Яковенко – просто классический случай: я посодействую поиску справедливости и, таким образом, обрету собственную опору и силу. На этом и ловят людей мошенники: на реализации таких светлых и чистых человеческих потребностей.



Да, человеку хочется доверять другим, он просто не может жить полностью вне доверия. Потребность в доверии связана с выживанием, с выстраиванием отношений и связей, в том числе и внутрипсихических. Да, в современном обществе с этим плохо, и мы видим это по количеству тревожных расстройств, в основе которых всегда лежит поврежденное доверие.



– Что тут можно посоветовать людям, чтобы они не попадали в подобные ситуации?



– Доверяй, но проверяй. Часто помогает просто осведомленность о том, что сейчас много такого мошенничества, о том, какие конкретно формы оно принимает. Если человек информирован, одно это уже позволяет ему включить защитные механизмы и, например, попытаться удостовериться в том, являются ли звонящие ему люди теми, за кого себя выдают. Кстати, и сами мошенники, как правило, отступаются от своего замысла, просто бросают трубку, как только их начинают проверять и что-то про них выяснять.