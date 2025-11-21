Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дроны атаковали несколько областей Украины. Есть погибшие и пострадавшие

Последствия российской атаки на Одессу, Украина, 21 ноября 2025 года
Последствия российской атаки на Одессу, Украина, 21 ноября 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В ночь на 21 ноября российские беспилотники атаковали Одесскую, Днепропетровскую и Черниговскую области Украины.

В Одессе пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), психологи ведомства оказали помощь 16 людям, среди них два ребенка.

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома, здание СТО и административное здание. "Уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили", – написал Кипер.

В Днепропетровской области в результате атаки дронов погибла женщина, еще два человека ранены – 54-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил глава областной администрации Владислав Гайваненко.

В Черниговской области в результате удара погибла сотрудница продовольственного магазина в Новгород-Северском районе. В Черниговском районе поврежден жилой дом.

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому. По последним данным, известно о 28 погибших, среди них трое детей. Еще 94 человека пострадали, в том числе 18 детей. Без вести пропавшими остаются 16 человек.

"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр – руками, инструментами, техникой. По состоянию на 7 утра вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора", – сообщает ГСЧС.

Мирноград окружен
Embed
Мирноград окружен

No media source currently available

0:00 0:22:41 0:00

Мирноград окружен

Армия РФ наступает

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG