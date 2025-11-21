Дроны атаковали несколько областей Украины. Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 21 ноября российские беспилотники атаковали Одесскую, Днепропетровскую и Черниговскую области Украины.

В Одессе пострадали пять человек, в том числе один ребенок, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), психологи ведомства оказали помощь 16 людям, среди них два ребенка.

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома, здание СТО и административное здание. "Уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили", – написал Кипер.

В Днепропетровской области в результате атаки дронов погибла женщина, еще два человека ранены – 54-летний мужчина и 71-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил глава областной администрации Владислав Гайваненко.

В Черниговской области в результате удара погибла сотрудница продовольственного магазина в Новгород-Северском районе. В Черниговском районе поврежден жилой дом.

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажному дому. По последним данным, известно о 28 погибших, среди них трое детей. Еще 94 человека пострадали, в том числе 18 детей. Без вести пропавшими остаются 16 человек.

"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр – руками, инструментами, техникой. По состоянию на 7 утра вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора", – сообщает ГСЧС.