Дроны атаковали завод "Газпрома" в Оренбурге и НПЗ в Новокуйбышевске

В ночь на воскресенье, 19 октября, украинские беспилотники атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод. По словам губернатора области Евгения Солнцева, частично пострадала инфраструктура предприятия, пострадавших среди сотрудников нет, городу ничего не угрожает.

Оренбургский газоперерабатывающий завод называют крупнейшим в мире газохимическим комплексом. Мощность переработки составляет 37,5 миллиардов кубометров газа в год.

Ударам украинских дронов подвергся также Новокуйбышевский НПЗ, сообщает украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+. Он ссылается также на сообщения в местных пабликах, где публикуются кадры пожара.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки дронов на регион, но не уточнил последствия. Месяц назад завод уже подвергался нападению беспилотников. Генштаб ВСУ тогда заявлял о серьёзном ущербе инфраструктуре предприятия, напоминает телеканал Настоящее Время.

Всего за ночь над российскими регионами и аннексированным Крымом сбиты 45 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны России. Из них 12 уничтожено в Самарской области, 11 — в Саратовской.