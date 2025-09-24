Дроны второй раз за неделю атаковали НПЗ в Башкортостане

Беспилотники утром 24 сентября атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Башкортостане. Сообщения об этом подтвердил глава республики Радий Хабиров. Это уже вторая атака на принадлежащий "Газпрому" завод за последнюю неделю. В прошлый раз, как заявили в СБУ, завод атаковали дроны этой украинской спецслужбы. От Салавата до линии фронта - около 1500 километров.

"Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара", - написал Хабиров. В соцсетях появились кадры сильного пожара. О пострадавших не сообщалось.

В аэропортах Уфы и Оренбурга вводились ограничения на взлёты и посадки.

В ночь на 24 сентября, как утверждается, украинские беспилотники атаковали ряд регионов России, в частности Ростовскую область. На севере области пострадали двое жителей станицы Базковской. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, дрон попал в частный дом.

Слюсарь добавляет, что в ходе удара повреждены фасады нескольких многоквартирных домов в Таганроге.

Минобороны России утром в среду заявило о сбитии и перехвате 70 украинских дронов над территориями аннексированного Крыма и Чёрного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей.