WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения нефтяного танкера

Россия направила подводную лодку и другие военные суда для сопровождения пустого нефтяного танкера, который преследует Береговая охрана США в Атлантическом океане. Об этом сообщают The Wall Street Journal и телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о танкере, ранее известном как Bella 1 и который находится под американскими санкциями. По данным властей США, судно шло из Ирана в Венесуэлу за нефтью без национального флага и считалось "безгосударственным", поэтому 21 декабря военные США пытались перехватить его в Карибском море, но экипаж танкера развернул судно обратно в Атлантический океан.

В конце декабря моряки нарисовали на борту судна российский флаг и сообщили, что действуют под юрисдикцией России. Танкер после этого был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства: теперь он зарегистрирован под названием Marinera, ходит под флагом России и имеет порт приписки в Сочи.

По данным газеты The New York Times, в состав экипажа входят граждане России, Индии и Украины. В конце декабря Кремль направил в США дипломатическую ноту с требованием прекратить попытки задержания танкера.

Береговая охрана США, по данным The Wall Street Journal, несмотря на ноту, продолжает отслеживать судно в Восточной Атлантике – оно сейчас находится примерно в 300 милях (около 483 километров) к югу от Исландии и двигается в сторону Северного моря. По данным СМИ, судно направляется в российский порт Мурманск.

Два американских чиновника сообщили CBS News, что военные США планировали перехватить уклоняющийся от преследования нефтяной танкер, но теперь остается неясным, изменились ли планы американской стороны.

В декабре США захватили у берегов Венесуэлы танкеры Centuries и The Skipper. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм после задержания Centuries заявила, что США будут продолжать преследовать незаконное перемещение нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе.

The Skipper, принадлежащий нигерийской фирме, подпал под санкции США за участие в незаконных операциях по транспортировке нефти, выручка от продажи которой, по данным американского Минфина, использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла" (вооружённая организация признана в США террористической, но в Ливане действует как легальная политическая сила).