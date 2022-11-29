Другая реальность. Галина Сидорова – о неадекватных лицах

"Страшнее было, когда они были здесь – неадекватные люди", – замечает в разговоре с корреспондентом телеканала "Настоящее Время" житель Херсона – города, который теперь находится под постоянными обстрелами ретировавшихся из него российских "освободителей". Чем глубже путинская Россия завязает в бессмысленной агрессии против Украины и, соответственно, в противостоянии с цивилизованным миром, тем больше не только оказавшееся на поле боя воинство, но и чиновники разной степени важности походят на людей с "поехавшими крышами".

Заместетель главы российского Совбеза и экс-заменитель президента Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале воюет с самим Сатаной. Представитель России в ООН Василий Небензя на полном серьёзе рассуждает о боевых комарах, которые украинцы-де могут запускать американскими дронами. Чиновники рангом пониже замечены за более невинными, но по-своему диковинными занятиями: от скуки "воюют" друг с другом на рабочих заседаниях подручными средствами. Такое сражение на днях продемонстрировал паблик социальной сети ВКонтакте "Сарово": на видео депутат городской думы Курчев во время обсуждения проблем ЖКХ запускает бумажным шариком в депутата Клища, тот, ловко увернувшись, наносит ответный удар. Народные избранники во всём, так сказать, блеске.

Путин фактически обсуждал вопрос, как помочь солдатам "правильно умереть"

Ещё одна возможность разглядеть неадекватное поведение: понаблюдать за лицами "высоких лиц" государства в моменты их сольных выходов на публику. В ночь с 23 на 24 ноября я набралась терпения и целиком посмотрела срочно созванное по запросу Украины, принявшей удар из 70 путинских ракет, заседание Совета безопасности ООН. В блэкаут отправили целую страну, и Молдову в придачу. Сначала по видео связивыступает президент Украины Владимир Зеленский, рассказывает о ситуации в Киеве и других городах в тот, в прямом смысле ставший чёрным, по вине России, день. Участники заседания друг за другом осуждают бомбёжки и обстрелы мирного населения, оставшегося без света и воды, приводят факты военных преступлений и нарушения обычаев войны.

Очередь доходит до "нашего" Небензи. Тот выражает протест по поводу формата обращения Зеленского: мол, по видео связи – неправильно, необходимо личное присутствие. Далее: удары по инфраструктуре наносим в ответ на накачку западным оружием Украины. Будем и дальше бомбить. Западу выгодна война на территории Украины до последнего украинца. Диковато было слушать то, что говорил российский представитель, лицо, так сказать, путинской дипломатии. Но ещё более странно было наблюдать за тем, как он это делал: суетливо перебирая бумажки, бубня под нос обвинения против Украины. Не поднимая глаз, было ощущение, что только и ждёт, как бы выскользнуть из зала. Непросто нести пропагандистскую пургу, после того как только что были обнароодованы последние данные о погибших, по вине твоей страны, детей. Именно в тот день после российского обстрела в роддоме в Вольнянске Запорожской области"высокоточная ракета" убила самого маленького, двух дней от роду, Серёжу Подлянова.

Впрочем, мне могло показаться, и Небензя никакой неловкости не испытывал, просто это такой стиль нынешней российской дипломатии: хамство с глазами в пол. "Спецоперация РФ на Украине выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет", – на лице Дмитрия Пескова не дрогнул ни один мускул. Если Владимир Путин в чём-то и преуспел за десятилетия своего правления, то это в том, что отбраковал всё яркое и самостоятельно мыслящее или превратил в убогие винтики системы всё, что когда-то таковым было или казалось: в нынешних лавровых, медведевых, памфиловых, песковых…

Да и лицо самого Путина многое говорит. Особенно когда приходится делать то, чего президент России, судя по многолетним наблюдениям, изо всех сил пытается избежать, – проявить эмпатию. Иначе сложно представить обращение к матерям погибших солдат, даже если это 17 специально отобранных чиновниц. Их Путин "утешил": их дети всё равно бы умерли, ибо "смерть человека неизбежна, и вы умрёте, и я умру, всё равно ведь все когда-нибудь умрём..." Как ни ужасно это звучит, но на встрече с матерями добровольцев и контрактников, погибших или ещё воюющих в Украине, Путин фактически обсуждал вопрос, как помочь их близким "правильно умереть". При этом лицо его временами как-то странно менялось, словно он сомневался, какое выражение ему стоит придать. На выручку пришли сами участницы: помогли превратить общение в некие "разговоры о важном". Обсудили "десяток гендеров"; "другой культурный код"; "путь к очищению"; "чужую поляну, которую будем расчищать"; жизнь "не как в Париже"; "иноагентов", интернет, в котором "куча обмана и лжи"; "действия противника в информационной сфере".

Ни слова не было сказано только о мобилизации и перспективах возвращения солдат домой – о чём хотели поговорить "неправильные" участницы Совета матерей и жён военнослужащих, которых к вождю предусмотрительно не допустили. Пару дней спустя их сообщество во "ВКонтакте" и вовсе заблокировали по решению Генпрокуратуры. Ну, а Путин подписал Указ о создании единой базы данных военнообязанных, что, вполне возможно, как раз и запустит вторую волну мобилизации. На очередном заседании своего Совета безопасности, в отличие от проходившей в тот же день встречи с проверенными женщинами, лицо Путина уже не расплывалось в эмоциях. Разместился он на сильно удлинённой социальной дистанции от соратничков. Похоже, опасается?

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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