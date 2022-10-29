Обезьяна с гранатой. Галина Сидорова – о путинской бомбе

Владимир Путин со товарищи в своё время не слишком озаботились разработкой стратегии и идеологического обоснования бесконечного президентства. Теперь стало окончательно ясно почему. Просто взяли за основу роман "1984" Джорджа Оруэлла. А далее – как по писаному. Отсюда и война, победа в которой не нужна, ведь главная цель – сохранять существующий порядок вещей, "уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда", так как, по Оруэллу, общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью. Отсюда страсть к пропаганде, "работа с населением", ведь "если громадная масса научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война же и голод помогают держать людей, отупевших от нищеты, в мире иллюзий".

У этой, по выражению Путина, "малоприятной" войны – своё лицо, точнее, лица. И если мы все – имеется в виду человечество – выживем после этой передряги, можно себе представить смесь удивления и отвращения потомков, которые будут рассматривать аватары её "героев". Перекошенный от злобы "журналист" Антон Красовский, призывающий "топить украинских детей"; "журналист" Владимир Соловьёв, орущий с экрана о екатеринбургских "мразях, бесах и сатанинских выродках" ; примкнувший к "честной компании" помощник секретаря Совета безпасности Алексей Павлов с его "десатанизацией" Украины. Ну и, конечно, верный оруженосец Рамзан Кадыров, требующий "быстро стереть с земли украинские города". А во главе этого оркестра ума и стыда лишённых сам кремлёвский босс с мифическими гиперракетами и с вполне реальной грязной или "чистой" ядерной бомбочкой за пазухой.

Может, пора подумать о том, как до лучших времён исключить Россию из Совета Безопасности ООН?

На протяжение десятилетий мировое сообщество не задумывалось о том, как не позволить политическим выскочкам вроде Путина крутить миром по своему не вполне адекватному усмотрению. И вот вам результат. Уже не Ким Чен Ын грозит человечеству своими "недоракетами", а стареющий российский лидер, возглавляющий государство со статусом постоянного члена Совбеза ООН, приводит мир в замешательство ничем не спровоцированной войной с соседней страной, а теперь ещё и ядерным шантажом. Вообще-то вся его "малоприятная война" – один сплошной шантаж: то Чернобыльской АЭС, захватом которой Владимира Зеленского пытались принудить к переговорам; то срывом зерновой сделки, а значит, едва ли не вселенским голодом, то подрывом-прорывом Киевской, а теперь вот Новокаховской дамбы.

Ни дня без преступления. Только за 10 октября по мирным украинским городам выпущено 83 ракеты (не поскупились на 400 миллионов долларов!) из худеющего российского бюджета. Ни дня без лжи и лицемерия. Самого министра обороны и начальника генштаба посадили на телефон, чтобы поднять шум по поводу несуществующей "грязной бомбы", которую якобы изготовили украинцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже выразил обиду по поводу "недоверия Вашингтона утверждениям России о возможности применения Украиной этой самой "бомбы". Действительно, разве эти бесстыжие глаза могут лгать?

Пока сама Россия на "полувоенном положении" переваривает "частичную" мобилизацию, в Кремле отчаянно пытаются мобилизовать пропутинский Запад, точнее, тех, кто ещё не отказался от идеи увещевать кремлевского плохиша. Вот уже и Сильвио Берлускони вспомнил про "друга Владимира": не надо, мол, нам слишком усердствовать в помощи Украине. Николя Саркози утверждает, что политика ЕС в украинском кризисе "слишком зависит от экзальтации, раздраженности, поверхностной реакции" – танцуем-де "на краю вулкана". А президент Франции Эмамануэль Макрон просит папу римского Франциска уговорить президента США Байдена начать переговоры с Кремлём. Группа конгрессменов-демократов тоже отметилась призывом к Байдену вступить в переговоры с Путиным, потом, правда, письмо отозвала. Реакция некоторых западных политиков и бизнесменов вроде Илона Маска объяснима: кто же хочет ядерной войны? Им, видимо, трудно поверить, что имеют дело с безумцем и патологическим лжецом, и рациональные доводы здесь не работают.

Путинская агрессия против Украины поставила перед человечеством вопросы, что должно стать прививкой от диктатуры, от тоталитаризма и есть ли сегодня такие инструменты? Ответы никому не нравятся. Несмотря на беспрецедентные телодвижения в различных международных институтах – принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей аннексию Россией оккупированных областей Украины (143 страны за, при пяти против и 35 воздержавшихся); признание Парламентской ассамблеей Совета Европы правящего режима в России террористическим, а присутствие страны в Совбезе ООН незаконным (за проголосовали 99 делегатов из 100 при одном воздержавшемся), таких инструментов нет. Так, может, пора подумать о том, как до лучших времён исключить Россию из Совета Безопасности ООН, и уж во всяком случае о лишении её права вето?

Путин сегодня словно обезьяна с гранатой, только, в отличие от обиженного животного, прекрасно осознающий опасность своих действий. Радует одно: состояние аффекта от власти не освобождает от ответственности. И вряд ли зачтётся как смягчающее обстоятельство в международном суде в Гааге.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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