Дума приняла в первом чтении закон о круглогодичном призыве в армию

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего года – с 1 января по 31 декабря.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

Закон даст возможность военкоматам на протяжении всего года проводить медицинские осмотры и психологический отбор призывников, а также заседания призывных комиссий. Повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу. Это позволит "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает, что гражданин, подлежащий

призыву, в том числе утративший основание для предоставления отсрочки, не получивший повестку до начала установленного законом очередного периода отправки к местам прохождения военной службы, в двухнедельный срок со дня его начала обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета. Отправка призывников в воинские части будет, как и раньше, проводиться дважды в год - весной и осенью.

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.