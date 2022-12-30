Почти двести уголовных дел о распространении "фейков" о российской армии и больше 5,5 тысяч протоколов по статье о дискредитации Вооружённых сил, исключение России из Совета Европы и невозможность больше жаловаться в ЕСПЧ, ликвидация правозащитных организаций, ещё один срок Алексея Навального, больше 20 лет колонии за госизмену журналисту Ивану Сафронову и “дело врачей”. Радио Свобода вспоминает самые громкие процессы 2022 года.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине, а 4 марта подписал законы, которые правозащитники и юристы назвали законами "о военной цензуре". Они устанавливают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России (ст. 207.3 УК РФ) и административную ответственность за дискредитацию российской армии (статья 20.3.3 КОАП). При этом, при повторном административном правонарушении, можно возбудить и уголовное дело за дискредитацию армии (280.3 УК РФ).

С начала вооружённого вторжения в Украину в российские суды поступило 5518 административных дел по статье о дискредитации вооружённых сил России, пишет издание "Медиазона" со ссылкой на систему ГАС "Правосудие". Дела возбуждали по самым разным основаниям. Например, за надпись "Нет ***не", как это произошло в случае с жительницей Тюмени Алисой Климентовой. Ей сначала удалось убедить суд в том, что надпись посвящена вобле, и она испытывает неприязнь к данному виду рыб. Потом её всё-таки оштрафовали на 30 тысяч. Дело могут возбудить и за слово "фронт", как произошло с журналистом из Якутска Тимофеем Ефремовым. В его случае судья сначала счёл, что необходимо было использовать словосочетание "линия соприкосновения" и оштрафовал журналиста, но позже штраф отменили. Или же дело могут возбудить и оштрафовать на 50 тысяч рублей за поставленную к окну колонку с песней Владимира Высоцкого "Солдаты группы "Центр", как произошло с жительницей Санкт-Петербурга Ириной Кустовой.

Уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили, например, пртив бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана – за то, что он использовал выражения "вторжение в Украину" и "война в Украине" в эфирах своего Youtube-канала. С конца августа Ройзман находится под "запретом определённых действий", который, по словам его соратников, не сильно отличается от домашнего ареста.

Последние полгода каждый месяц появляется около 10 новых дел о фейках про войну

По уголовной статье о распространении "фейков" о российской армии с марта возбудили 180 дел. Об этом пишет глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "В течение марта-мая новые уголовные дела по этой статье возбуждались в среднем каждый рабочий день. Затем летом было снижение, а осенью рост возобновился. Последние полгода каждый месяц появляется около 10 новых дел о фейках про войну", – уточняет Чиков.

Первый приговор по этой статье вынесли в конце мая жителю посёлка Оловянная Забайкальского края Петру Мыльникову. За публикации в соцсетях постов и комментариев по поводу войны в Украине Мыльникову назначили один миллион рублей штрафа. Последующие приговоры по это статье оказались суровее.

Назвал "спецоперацию" войной

К 7 годам колонии приговорили муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова. Формально – по статье о распространении фейков об армии, фактически – за то, что во время заседания Совета депутатов 15 марта 2022 года он назвал "специальную военную операцию" войной и высказался о неуместности конкурса детских рисунков в то время, как украинские дети гибнут в результате российской агрессии.

Горинова задержали 26 апреля и днём позже отправили в следственный изолятор. В июне Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу его дело, а спустя месяц – 8 июля – вынес приговор. В сентябре апелляционная инстанция смягчила наказание на месяц. В середине декабре после жалоб на серьезные проблемы со здоровьем его перевели в тюремную больницу. Алексей Горинов вину не признаёт.

Глава муниципального округа Красносельский Елена Котёночкина также обвиняется в распространении ложной информации об армии за участие в том же заседании Совета депутатов, что и Алексей Горинов. Она заочно арестована и объявлена в розыск. Котёночкина уехала из России.

Восемь с половиной лет за 10 дней

Политика Илью Яшина, в прошлом возглавлявшего муниципальный округ Красносельский и Совет депутатов этого же округа, приговорили к 8,5 годам колонии также по статье о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти.

Авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина

Обвинение настаивало, что Яшин распространил заведомо ложную информацию в эфире своего Youtube-канала 7 апреля, когда "утвердительно сообщил", что российские военные убивали мирных жителей украинского города Буча, и пренебрежительно отзывался о действующей российской власти. Министерство обороны России утверждает, что фото и видео из Бучи - постановка и провокация. Политика арестовали 13 июля. Илья Яшин вину не признает и считает дело сфабрикованным. Дело Ильи Яшина Мещанский суд Москвы рассмотрел за 10 дней: 29 ноября состоялось первое заседание, а 9 декабря политику уже огласили приговор.

На сегодняшний день это – самый жестокий приговор по обвинениям в распространении "фейков". "Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично”, – такой комментарий после решения суда появился в соцсетях политика. Илья Яшин вину не признаёт.

В тюрьму за ценники

Ещё одно заметное дело о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти в конце 2022 года начал рассматривать Василеостровский суд Санкт-Петербурга – в отношении художницы Александры Скочиленко.

По версии обвинения, она заменила ценники в супермаркете на листовки с информацией о войне в Украине. В частности, в них говорилось о бомбёжке драмтеатра в Мариуполе, о потерях с российской стороны, о том, что на войну отправляют срочников. Александра Скочиленко не отрицает, что заменила ценники, однако не считает себя виновной и настаивает: информация на ценниках не была для неё "заведомо ложной".

Александру Скочиленко задержали 11 апреля, спутся два дня её отправили в следственный изолятор, где у неё начались проблемы со здоровьем: художнице долгое время не могли обеспечить необходимую ей безглютеновую диету, также она подвергалась издевательствам со стороны сокамерниц. Заседания по её делу продолжатся в январе, ей грозит до 10 лет колонии.

Фейки, госизмена и участие в нежелательной организации

Дело о распространении фейков о российской армии возбудили и против политика Владимира Кара-Мурзы – за его выступление в палате представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. В апреле его арестовали, предварительно назначив ему административный арест за неповиновение полиции. А уже после того, как он оказался в следственном изоляторе, против него возбудили ещё два новых уголовных дела: об осуществлении деятельности нежелательной организации – за мероприятие в поддержку политзаключённых – и о госизмене. Владимир Кара-Мурза считает уголовное преследование политически мотивированным. Ему грозит больше 20 лет заключения.

Первое дело против адвоката

Первым российским адвокатом против которого было возбуждено дело по статье о распространении фейков об армии стал президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов. 28 июня защитника задержали в Ижевске, а днём позже московский суд отправил его в следственный изолятор. Поводом для возбуждения дела стал апрельский репост в фейсбуке Талантова, к которому он дописал свой текст и сравнил действия российских военных в Мариуполе, Буче и Ирпене с действиями нацистов во Вторую мировую войну. В сентябре адвокату ужесточили обвинение, добавив ещё и статью о возбуждении ненависти или вражды. Все претензии к Талантову связаны с его постами в Facebook. Адвокату может грозить до 15 лет лишения свободы.

Одним из подзащитных Дмитрия Талантова был обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов. "Для меня абсолютно очевидна связь его ареста с тем, что он защищал меня в суде", – написал в письме Иван Сафронов спустя месяц после ареста Талантова. Спустя ещё два – Сафронову вынесут один из самых суровых приговоров за последние годы по делу о госизмене.

"Два десятка лет в заключении"

22 года колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей по статье о госизмене получил журналист и бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Его дело в течение пяти месяцев рассматривали в закрытом режиме в Московском городском суде. По версии обвинения, в 2015 - 2018 годах Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией, странами СНГ, а также о военной кампании в Сирии.

Не очень приятно, когда тебя называют врагом государства за то, что ты занимался журналистикой

В конце августа издание "Проект" опубликовало и проанализировало обвинительное заключение по делу Сафронова. Из него, в частности, следовало, что практически все сведения, которые следствие называет секретными, журналист мог взять из открытых источников. На этом настаивает и он сам. Сафронов связывает уголовное преследование напрямую со своей журналистской работой. Перед прениями сторон прокурор предложила ему признать вину в обмен на 12 лет заключения, он отказался. 5 сентября Мосгорсуд вынес Сафронову один из самых суровых за последние годы приговоров по статье о госизмене. 7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил в силе решение Мосгорсуда.

"Конечно, не очень приятно, когда тебя называют врагом государства за то, что ты занимался журналистикой, но в целом в концепцию новой реальности все укладывается, – написал после апелляции Иван Сафронов в письме, которое опубликовал Телеграм-канал "СвободуСафронову!" – Что хочу сказать? Что я поступил единственно правильным способом, не став никого оговаривать ради поблажек в сроке. Вины признавать не мог — ибо не за что. Но суд счел, что преступление без мотива, интереса, секретности, конспирации и бог знает чего, вроде как называется шпионажем и достойно двух десятков лет в заключении. Ну молодцы, что еще сказать. Даже не знаю".

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. С тех пор он находился в СИЗО "Лефортово". Президент России Владимир Путин дважды в декабре 2020 года публично заявлял, что обвинения Сафронова связаны с периодом его работы в "Роскосмосе". В корпорации журналист начал работать только в мае 2020 года, за два месяца до ареста. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда пояснял, что президент "оговорился".

Ещё девять лет колонии Алексею Навальному

"Это неудивительно, что Путин хотел бы держать Алексея в тюрьме всё время, пока он у власти", – говорила накануне оглашением очередного приговора политику Алексею Навальному его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В 2022 году оппозиционера осудили на 9 лет колонии строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи.

Слушания по этому делу Навального начались 15 февраля и проходили прямо в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Там политик находился с весны 2021 года, после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше". Судье Лефортовского суда (а именно этот суд формально проводил выездное заседание в колонии) Маргарите Котовой потребовалось чуть больше месяца, чтобы рассмотреть это дело.

Следствие утверждало, что Навальный потратил на личные цели 365 миллионов рублей, перечисленные, в частности, в основанный им Фонд борьбы с коррупцией, который признан в России экстремистским и запрещен. Обвинения политика в оскорблении судьи связаны были с процессом 2021 года об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

24 мая 2022 Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на этот приговор, после чего политика перевели в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. В этой колонии Навального под разными предлогами стали регулярно отправлять в штрафной изолятор: за расстегнутую пуговицу, за отказ мыть забор, за то, что в разговоре с сокамерником использовал нецензурное слово. С августа 2022 года его отправляли в ШИЗО девять раз. Навальный также регулярно судится с ИК-6, в том числе и по поводу выдворения в ШИЗО. Суд его иски не удовлетворяет.

А тем временем Следственный комитет продолжает возбуждать в отношении оппозиционера новые дела. В частности, ещё расследуется дело о создании Навальным экстремистской и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В октябре 2022 году против политика выдвинули обвинения по делу о призывах к терроризму и экстремизму.

4 года для Андрея Пивоварова

В июле к 4 годам колонии суд в Краснодаре приговорил оппозиционного политика Андрея Пивоварова по обвинениям в руководстве нежелательной организацией из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума. В ноябре краевой суд оставил это решение без изменений.

Андрей Пивоваров – бывший исполнительный директор "Открытой России", организация признана "нежелательной" в России. Политика задержали в мае 2021 года, сняв с самолёта в Санкт-Петербурге. Его увезли в Краснодар и отправили в следственный изолятор. Как сообщает группа поддержки политика "Команда Пивоварова", в конце декабря его этапировали из СИЗО в исправительную колонию №2 Краснодарского края. Кроме того, он уже больше полутора лет лишён права на телефонные звонки и встречи с близкими, теперь же, по информации “Команды Пивоварова”, к оппозиционеру не допускают и адвоката.

Андрей Пивоваров вину не признал, он считает уголовное дело политически мотивированным.

"Это месть застройщика"

Ещё один действующий муниципальный депутат, кого осудили в 2022 году – Кетеван Хараидзе. Её дело, однако, не связано с войной. "Это месть застройщика", – так прокомментировала подсудимая решение суда, который 12 декабря приговорил её к 4 годам колонии и 700 тысячам рублей штрафа по обвинению в вымогательстве. Хараидзе задержали в июне 2021 года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

Поводом для дела стала борьба Хараидзе с застройкой на улице Фадеева в центре Москвы. Следствие утверждало, что она вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у компании-застройщика Stone Hedge 15 миллионов рублей в обмен на выдачу разрешений на строительство. Хараидзе вину отрицает, по версии защиты, дом был возведен с градостроительными нарушениями – без собственной канализации – и мундеп добивалась того, чтобы их исправили.

После оглашения приговора Хараидзе взяли под стражу в зале суда, апелляции она будет дожидаться в следственном изоляторе. Большую часть времени, пока длилось следствие, мундеп провела под домашним арестом, он не помешал ей в сентябре 2021 года выиграть выборы в Тверском районе Москвы.

Дело "калининградских врачей"

Уже несколько лет тянется дело двух врачей из Калининграда – неонатолога Элины Сушкевич и главврача местного роддома №4 Елены Белой. В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил их к 9 и 9,5 годам колонии соответственно. Коллегия присяжных признала их виновными в убийстве новорождённого.

В 2018 году в роддоме №4 Калининграда родился недоношенный ребёнок, весом всего 700 граммов. Для оказания помощи младенцу вызвали бригаду областного Перинатального центра во главе с реаниматологом-анестезиологом Элиной Сушкевич. Врач проводила ребенку реанимационные мероприятия, однако он скончался. Следствие утверждает, что Сушкевич по указанию главврача роддома ввела ребенку смертельную дозу магния. Таким образом врачи якобы не хотели портить статистику роддома.

Медики вину не признали и эту версию отвергли. В суде врачи утверждали, что ребенок умер из-за сильной недоношенности, а содержание магния в его крови было нормальным.

Два года назад в декабре 2020 года суда в Калининграде оправдал Белую и Сушкевич, однако тот приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение в Подмосковье, а врачей – в следственный изолятор.

Оправдание

Одной их немногих, кого оправдали в 2022 году, стала художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова. В октябре 2019 года против неё возбудили дело о распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике "Монологи вагины" во Вконтакте. Следствие по делу шло больше двух лет, всё это время Цветкова находилась сначала под домашним арестом, а потом под подпиской о невыезде. В марте 2021 года в суде Комсомольска-на-Амуре в закрытом режиме дело начать слушать по существу. Разбирательство шло медленно, Цветкова даже объявляла голодовку с требованием не затягивать процесс. Однако только в июле 2022 года дело дошло до приговора, и суд признал Цветкову невиновной. В ноябре 2022 года Хабаровский краевой суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и оставил оправдательный приговор Цветковой.

"Я не могу чувствовать себя победителем после того, как три года моей жизни были выкинуты в топку, хотя я изначально не была виновна. Этого дела не должно было быть в принципе — и нет ничего, что могло бы компенсировать мне эти три года", – так прокомментировала Юлия Цветкова своё оправдание в интервью “Медузе”.

На следующий день после окончательного оправдания активистка, признанная Минюстом России "иностранным агентом", покинула страну.

Ликвидации

В 2022 году окончательно ликвидировали структуры правозащитной организации "Мемориал" – после того, как суды отклонили апелляционные жалобы историко-просветительского общества "Международный Мемориал" и Правозащитного центра "Мемориал". Год назад, в декабре 2021 года, московские суды по иску Генпрокуратуры приняли решение о ликвидации "Мемориала". Претензии надзорного ведомства состояли в том, что организация нарушала закон об иностранных агентах. Также в судах звучали слова о том, что организация занимается дискредитацией органов государственной власти и созданием "лживого образа СССР как террористического государства". Несмотря на ликвидацию, правозащитники частино продолжили работу.

В октябре обществу "Мемориал" присудили Нобелевскую премию мира, по иронии судьбы, в тот же день суд в Москве постановил изъять в пользу государства помещение, много лет принадлежавшее "Мемориалу".

России нет смысла заботиться о своей репутации в мире

А конце 2022 года Министерство юстиции обратилось в суд с иском о ликвидации Московской Хельсинкской группы – старейшей в России правозащитной организации. Как утверждает Минюст, устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, а кроме того МХГ работала за пределами московского региона, где зарегистрированы.

"России нет смысла заботиться о своей репутации в мире. Поэтому она может себе позволить все что угодно. В частности, расправиться с теми, кто мешает здесь, в стране, в том числе и с правозащитными организациями", – так комментировал иск Минюста сопредседатель МХГ Вячеслав Бахмин. Он предполагает, что в 2023 году организацию закроют.

Meta признана экстремистской

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацию Meta, владеющую, в частности, социальными сетями Facebook, Instagram и мессенджером Whatsapp, и запретил её деятельность в России. Генпрокуратура потребовала запретить организацию, после того, как Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах использовать “язык ненависти” и призывать к насилию в отношении российских военных. В начале марта Роскомнадзор заблокировал в России Facebook и Instagram.

В суде представитель Генпрокуратуры пояснял, что пользователей соцсетей Facebook и Instagram не будут привлекать к ответственности по экстремистским статьям, если они продолжат пользоваться сервисами "не в целях экстремизма". Однако правозащитники отмечали, что подобные заявления не являются гарантией безопасности для пользователей соцсетей. Комментируя решение о запрете Meta, юристы обращали внимание на возможную избирательность правоприменения после такого решения – по статья об участии в экстремистской организации и её финансировании. Пока о таких делах не сообщалось.

Отменили Страсбург

В 2022 году граждане России лишились возможности жаловаться на нарушение своих прав в Европейский суд по правам человека, а Россия стала первой в истории страной, которую исключили из Совета Европы. Такое решение из-за военной агрессии в Украине принял 16 марта Комитет министров Совета Европы. Поскольку процесс исключения не быстрый, то до 16 сентября, то есть в течение полугода после исключения, Россия ещё продолжала находиться в юрисдикции Европейской конвенции по правам человека, ЕСПЧ принимал жалобы от россиян и продолжал выносить решения. Например, в июне Страсбургский суд признал незаконным запрет религиозной организации "Свидетели Иеговы" в России (признаны экстремистской и запрещены) и постановил выплатить верующим, подвергшихся уголовному преследованию, более 60 миллионов евро. Через несколько дней после этого решения Владимир Путин подписал закон, по которому разрешил России не исполнять решения ЕСПЧ.