Дуров: Париж просил цензурировать неугодные молдавским властям каналы

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что год назад французские спецслужбы пытались оказать на него давление, требуя ограничить работу ряда телеграм-каналов в преддверии президентских выборов в Республике Молдова.

По словам Дурова, представители французской разведки действовали через посредника. Тот сообщил, что просьба исходит "в поддержку молдавского правительства", а в обмен французская сторона готова "сказать хорошие слова" судье, который ведет уголовное дело Дурова во Франции.

Дуров утверждает, что в первом списке, переданном спецслужбами, действительно оказались каналы, нарушавшие правила платформы, и администрация Telegram их удалила. Но вскоре, по его словам, поступил второй перечень "проблемных ресурсов".

"В отличие от первого списка, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственная общая черта заключалась в том, что они публиковали политические позиции, не одобряемые властями Франции и Молдовы. Мы отказались выполнить этот запрос", — написал Дуров в телеграм-канале, добавив, что намерен и дальше "разоблачать попытки давления и введения цензуры в Telegram".

Париж и Кишинёв сообщение Дурова пока не комментировали.

Дуров сделал заявление в день выборов в молдавский парламент. Голосование многие называют историческим, так как его исход определит будущее внешнеполитическое направление страны. Лидерами гонки считаются проевропейская партия "Действие и солидарность" и оппозиционный Патриотический избирательный блок, выступающий за сближение с Россией.

Президентские выборы в стране состоялись ещё в октябре–ноябре 2024 года. Действующая глава государства Майя Санду, выступающая за евроинтеграцию, переизбралась на новый срок. Одновременно с первым туром был проведён референдум о закреплении в Конституции курса на вступление в ЕС. Поправки прошли с минимальным перевесом — их поддержали чуть больше 50% избирателей.

Несмотря на заявления Дурова о приверженности Telegram свободе слова, компания всё же шла на политические блокировки, уточняет The Insider. В сентябре 2021 года платформа заблокировала бот "Умного голосования" оппозиционера Алексея Навального, призванный помочь избирателям голосовать против кандидатов от "Единой России".

Дуров объяснял решение давлением со стороны Apple и Google, которые удалили приложение с площадок и грозили блокировкой в России. По его словам, без учёта требований корпораций Telegram потерял бы доступ к пользователям. Кроме того, Дуров утверждал, что ограничение агитации в дни голосования не противоречило международной практике, и в аналогичной ситуации в Европе компания поступила бы так же.