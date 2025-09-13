Два человека погибли в Орловской области при взрыве на железной дороге

В Орловской области два человека погибли, один получил ранения при подрыве взрывного устройства во время проверки железнодорожных путей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, оперативные службы ведут поиски причастных к минированию.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что погибшие и раненый — сотрудники Росгвардии.

"Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребёнка)", — написал Хинштейн.

Московская железная дорога сообщила о задержании 10 поездов. Время задержки составляет примерно четыре с половиной часа.

Ночью и утром 1 июня в соседних с Орловской Брянской и Курской областях были подорваны железнодорожные пути. Погибли семь человек — сотрудники поездной бригады и пассажиры пассажирского поезда, более ста получили ранения.

Следствие обвинило Украину в причастности к взрывам, а президент Владимир Путин назвал случившееся терактом, решение о котором "принимались на Украине на политическом уровне". Киев обвинения не комментировал.

