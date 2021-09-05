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Два человека погибли во время драки в хабаровской колонии

Во время драки в хабаровской ИК-14 погибли два человека, ещё пятеро пострадали, – сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о дезорганизации работы колонии и убийстве.

Утром 5 сентября правозащитная организация Gulagu.net, ссылаясь на источники в учреждении сообщила, что в колонии произошёл бунт. Чтобы подавить его, УФСИН ввёл спецназ.

Русский бунт. Самые громкие бунты в российских колониях за последние 10 лет
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Русский бунт. Самые громкие бунты в российских колониях за последние 10 лет

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Gulagu.net пишет, что “бунт начался из-за конфликта т.н. "красных" с "черными", в ходе которого был убит т.н. "положенец"”.

Те, кто относит себя к “красным” подчиняются сотрудникам ФСИН и подконтрольным им группам заключенных. “Чёрные” живут по так называемым “людским порядкам”, ими управляет “положенец” и “братва”, которые договариваются об условиях в колонии с её администрацией.

Amur Mash также пишет, что “красных” “часто притесняли в последнее время, и им это надоело”.

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