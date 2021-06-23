Новый ГУЛАГ? Эфир в 18:05

Инициатива ФСИН по использованию заключенных на стройках вместо мигрантов вызвала широкий общественный резонанс и получила поддержку органов власти: Минюста, СК и СПЧ. Как широко будет применяться эта практика? Насколько эффективен подневольный труд? И не превратится ли российская система исполнения наказаний в новый ГУЛаг, а заключенные – в рабов?

Участвуют: Ольга Подоплелова, руководитель юридического департамента фонда "Русь сидящая", Ольга Романова, глава фонда "Русь сидящая", и Александр Асмолов, психолог. Эфир в 18:05.

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