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Археология

Новый ГУЛАГ? Эфир в 18:05

Осужденные в цехе производства деталей и разводных ключей в исправительной колонии

Кто и как будет использовать труд заключенных? Об этом – Ольга Романова, Ольга Подоплелова и Александр Асмолов

Инициатива ФСИН по использованию заключенных на стройках вместо мигрантов вызвала широкий общественный резонанс и получила поддержку органов власти: Минюста, СК и СПЧ. Как широко будет применяться эта практика? Насколько эффективен подневольный труд? И не превратится ли российская система исполнения наказаний в новый ГУЛаг, а заключенные – в рабов?

Участвуют: Ольга Подоплелова, руководитель юридического департамента фонда "Русь сидящая", Ольга Романова, глава фонда "Русь сидящая", и Александр Асмолов, психолог. Эфир в 18:05.

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