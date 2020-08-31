Экстремистский уклад. Зачем запретили АУЕ

МВД займется созданием единой информационной базы с данными участников запрещенного как экстремистское "движения АУЕ". Об этом 25 августа в Общественной палате заявил временно исполняющий обязанности замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук. "Группы АУЕ", по мнению Кравчука, являются "боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления".

Многие выражают сомнения, что АУЕ, признанное Верховным судом экстремистской организацией, существует как структура. Как выяснило Радио Свобода, соответствующее решение Верховного суда на данный момент не опубликовано, так что пока неизвестно, что конкретно запрещено. Рядовые полицейские с иронией относятся к инициативе начальства.



Соцсети и нарды



Аббревиатура АУЕ расшифровывается по-разному. "А" – это "арестантский", "У" – "уклад", "уголовный" или "уркаганский", "Е" – "един" или "единство". В СМИ о группировках АУЕ впервые заговорили в первой половине 2010-х из-за событий в Забайкалье и соседних с ним сибирских регионов. Там появлялись банды подростков, насаждавшие в учебных заведениях порядки, схожие с тюремными: в школьных столовых появлялись "столы для опущенных", с детей собирали деньги "на грев зоны" и т.д. Позже сообщения о преступлениях подростков, ассоциирующих себя с АУЕ, стали приходить из других регионов. Приравнять АУЕ к экстремизму в "Единой России" предлагали ещё в 2017 году.



- Об АУЕ стали говорить где-то в 2013 году. Появлялись надписи на заборах и стенах, были населенные пункты, где, как говорили, всё находится под властью АУЕ-шников. Начало возрождаться то, что цвело в 90-е годы. Местная власть заявляла, что ничего подобного не существует, – рассказывает Виталий Черкасов, адвокат "Агоры", ранее живший в Забайкальском крае.



Решение о признании АУЕ экстремистской организацией Черкасов не считает адекватным способом борьбы с проблемой. Почвой для АУЕ в Забайкальском крае стали крайне низкий уровень жизни и отсутствие досуга для подростков, так что реальная борьба с АУЕ - это решение социальных проблем населения.



Генпрокуратура заявляет о существовании тысяч групп АУЕ в социальных сетях. Радио Свобода изучила такие группы "ВКонтакте": действительно, есть множество сообществ, использующих аббревиатуру АУЕ, некоторые – со 100-200 тысячами участников. Правда, открыть их в обычном барузере не удалось: практически все крупные сообщества АУЕ "ВКонтакте" были заблокированы в 2017 году решениями судов в разных российских городах. А вот через анонимайзеры в заблокированные сообщества легко попасть. В основном в них публикуются картинки на "бандитскую тематику". Сообщества, даже самые крупные, обновляются редко, их администраторы не ответили на предложения Радио Свобода об интервью.



АУЕ запрещена по иску Генпрокуратуры. В ведомстве считают, что АУЕ "является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки. Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству". На момент публикации текста Радио Свобода не получило ответ от пресс-службы Генпрокуратуры.



Директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина отметила в разговоре с Радио Свобода крайнюю расплывчатость понятия АУЕ. Сейчас "Общественный вердикт" ведет резонансное дело о пытках и избиениях заключенных в колонии в Ярославской области. На скамье подсудимых – сотрудники ФСИН. По словам Таубиной, они оправдывают пытки осужденного Евгения Макарова его принадлежностью к АУЕ, при этом сам Макаров такую принадлежность отрицает. Таубина считает, что запрет АУЕ даст новые возможности для давления на заключенных, неугодных ФСИН. С ней согласна Анастасия Некозакова, участник Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга.



- АУЕ – это мифологема, это не организация с членством, а в том числе какие-то понятия поведения в зоне. Я встречала людей в ШИЗО, которые отказываются что-то делать, потому что это не соответствует их понятиям, и их помещают в ШИЗО по надуманным поводам – не так застегнута пуговица или еще что-то. Но причина помещения их туда - показать, кто главный, что сотрудники ФСИН – хозяева зоны, и надо либо вести себя согласно законам, установленным сотрудниками, либо придется сидеть в ШИЗО все время. Но обращения в ОНК и жалобы - тоже не по понятиям, поэтому такие люди в ОНК не обращаются, – рассказывает Некозакова.



В 2018 году, за два года до признания АУЕ экстремистской организацией, центральный аппарат ФСБ завел дело на группу людей, продававших в сети "ВКонтакте" четки, нарды, игральные карты и бейсбольные биты с символикой АУЕ и другой "бандитской" тематикой. Подследственных отправили в Лефортово, а их онлайн-магазин квалифицировали как "экстремистское сообщество". В конце августа нынешнего года прокуратура запросила для них от четырех до восьми лет лишения свободы.



- Обвинение считает, что символы воровской звезды, собаки, ещё какие-то, по аналогии со свастикой, выражают идеи ненависти – по отношению к сотрудникам полиции, а также правопорядку и законам. В деле есть интересный эпизод: подсудимые отправили в психиатрическую клинику обычный чай, который следствие квалифицировало как "смесь для приготовления напитка чифир", и его отправку тоже посчитало преступлением. Четки и нарды [которые подсудимые продавали через группу "ВКонтакте"], они абсолютно легально покупали в магазинах при исправительных колониях, – рассказывает адвокат Алексей Бушмаков, работающий по делу.



Неопубликованное решение



- В ОВД Москвы об АУЕ пока никаких инструкций не поступало. Видимо, работа по АУЕ не будет чем-то новым: и так есть списки футбольных фанатов, потенциальных экстремистов, с которыми периодически надо проводить беседы. Теперь ещё добавится АУЕ. Над признанием АУЕ экстремистской организацией все смеются: считают, что это очередная блажь начальства, – рассказывает собеседник Радио Свобода в московской полиции.



Федор Д. – бывший сотрудник МВД, сейчас администрирует группу "Полиция 2.0" о проблемах сотрудников правоохранительных органов.



- С одной стороны, имеется "натягивание состава". АУЕ – это больше традиция или уклад жизни (арестантским укладом это и зовется не зря), чем движение. С другой стороны, проблема есть, пропаганда АУЕ в подростковой среде приобрела массовый характер. С этим как-то надо было бороться, решили пойти таким путем. Будут блокировать сообщества в соцсетях, привлекать администраторов к ответственности. На комиссии по делам несовершеннолетних возложат обязанность проводить пропаганду против вступления в АУЕ (что бы это ни означало) среди подучетников, – рассказывает он.

Собеседник Радио Свобода, недавно освободившийся из исправительной колонии (он попросил не называть его имени) настаивает, что АУЕ все-таки можно назвать организацией :



- АУЕ - вполне себе непубличная организация. Своя структура, своя идеология, иерархия, лидеры, уставные документы в виде уклада, региональные отделения, координация на разных уровнях, кассы. С точки зрения уголовного кодекса это четкое сообщество со всеми необходимыми признаками. С точки зрения экстремизма все тоже четко. Есть идеология некая - строить свою структуру, которая идет в разрез с государственной, разжигание ненависти к ментам/прокурорам/судьям. Возможно в какой-то момент власти начали терять контроль над криминальным миром, пришлось закручивать гайки.



С ним не согласен Алексей Полихович – бывший политзаключенный по "Болотному делу". Основываясь на общении с заключенными Полихович считает, что АУЕ – это философия, набор жизненных ценностей, распространенных среди заключенных. Ни о какой всероссийской организации речи не идет. И тем более глупо угрожать тюрьмой людям, увлеченным тюремной романтикой на воле.

В теории, запрет "движения АУЕ" может отразиться на музыкальных группах, активно использующих блатную тематику в своих песнях.



- Запрет АУЕ нас не должен касаться. Мы артисты, а не уголовники. Наши песни – не серьезные, у нас развлекательный коллектив. Мы считаем, что воровать и нарушать закон – это плохо, – рассказал Радио Свобода Юрий Алмазов, продюсер музыкальной шансон-группы "Воровайки".



Как творчество "Вороваек" теперь будут толковать правоохранители, пока не ясно. В пресс-службе Верховного суда Радио Свобода рассказали, что рассмотрение иска Генпрокуратуры о запрете АУЕ проходило в закрытом режиме, а решение суда пока не опубликовано: это должно быть сделано в 14-дневный срок.



Директор центра "Сова" Александр Верховский отметил в разговоре с Радио Свобода, что закрытые заседания по признанию организации экстремистской – редкость. Верховский предполагает, что, вероятно, в иске Генпрокуратуры были какие-то данные о несовершеннолетних. Также он отмечает, что именно в решении Верховного суда должно быть конкретизировано, что такое АУЕ, что теперь считается экстремизмом.