Два дома пострадали в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону в результате удара беспилотников в ночь на 2 сентября повреждения получили два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его данным, за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе ребёнок. Серьезного вреда здоровью у них не отмечено, написал Слюсарь.

Видео момента атаки и начавшегося пожара публикует в частности ASTRA.

Мэр города заявил о введении режима ЧС в районе, где расположены повреждённые дома. Жильцам, квартиры которых пострадали, власти обещают материальную компенсацию.

Министерство обороны России заявило, что за ночь "перехвачены и уничтожены" 13 украинских БПЛА над территорией Ростовской области. О том, сколько беспилотников сбить не удалось, в ведомстве не сообщили. Украинские военные удары пока не комментировали.

Днём 14 августа в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Удары по Ростовской области, граничащей с Украиной, наносятся регулярно.