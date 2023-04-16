Два подростка погибли при обстрелах Николаевской области

В ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по Запорожской и Николаевской областям Украины. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снигирёвке. Удар, по данным Кима, был нанесён зенитно-ракетными системами С-300.

В посёлке Камышеваха Запорожской области от обстрелов пострадала церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.

В самом Запорожье была обстреляна зелёная зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объём повреждений от взрывной волны устанавливается.

Временно исполняющий обязанности главы так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадало шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.