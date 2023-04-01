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Украина сообщила о гибели под обстрелом младенца и его бабушки

Авдеевка, март 2023 года

В результате российского обстрела Авдеевки погибли пятимесячный мальчик и его бабушка, родители ребёнка получили ранения. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

"Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жёсткий разговор не привёл к желаемому результату. Женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", – написал Кириленко, опубликовав видеозапись беседы с матерью погибшего мальчика.

Россия обстрел не комментировала.

  • Авдеевка находится на линии фронта, в 20 километрах от Донецка. Город постоянно обстреливают, в нём не осталось ни одного целого здания: Авдеевка всё больше становится похожей на "местность из постапокалиптических фильмов", заявляли недавно местные власти. Мирных жителей неоднократно просили эвакуироваться. До полномасштабного российского вторжения в Авдеевке жили больше 30 тысяч человек, сейчас – меньше двух тысяч.

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