Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины. Назначив на эту должность человека, который имеет тесную связь с оккупированным Россией полуостровом, Владимир Зеленский демонстрирует, что Киев не согласен идти на компромиссы по поводу статуса аннексированного Россией Крыма.

Верховная рада Украины 6 сентября утвердила на пост министра обороны Рустема Умерова. Он стал первым в истории страны крымским татарином, который получил министерский портфель. Новый руководитель оборонного ведомства тесно связан с оккупированным полуостровом. Поэтому его назначение на ответственный пост в тот момент, когда подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются с боями к административной границе с Крымом, неслучайно.

По мнению Натальи Белицер из Института демократии имени Филиппа Орлика, главным основанием для назначения Умерова на министерскую должность, безусловно, стал его профессиональный опыт, а не этническое происхождение или вероисповедание, однако эти два фактора имели большое значение.

"Политический месседж здесь также присутствует. Он состоит, прежде всего, в демонстрации Украине и миру решительного отказа от каких-либо компромиссов в вопросе возвращения полуострова под юрисдикцию Украины (возможно, с изменением его действующего статуса с административно-территориальной – фактически российской – автономии на крымскотатарскую национально-территориальную автономию в составе Украины). Это назначение привлекло внимание к войне и судьбам коренного народа временно оккупированного Крыма со стороны тюркских стран и всего мусульманского мира. Назначение также является обнадеживающим сигналом для проукраинских сил во временно оккупированном Крыму", – заявила Белицер в интервью Радио Свобода.

За рубежом назначение Умерова также воспринимается как ясный сигнал со стороны первых лиц государства о том, что освобождение Крыма от российской оккупации является для Украины стратегической целью. Пересматривать свою позицию по этому вопросу Киев не будет.

"Если Рустем Умеров станет министром обороны, о Крыме никогда не забудут. И это прекрасная новость!" – написал в соцсетях накануне назначения бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

"Назначение Умерова будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской общины в процесс принятия решений в Киеве. Это также ясно указывает на непреклонную решимость Украины вернуть Крым", – отмечает издание Politico.

Еще одним следствием назначения Рустема Умерова на высокий пост станет развенчание популярного тезиса российской пропаганды о том, что у власти в Украине находятся "нацисты".

"Становится все труднее обосновывать такой тезис по отношению к стране, где 73 процента населения демократически избрали своим президентом этнического еврея, а тот, в свою очередь, предложил Верховной раде утвердить кандидатуру мусульманина на одну из ответственных должностей в украинском правительстве", – говорит Наталья Белицер.

В будущих контактах с представителями иностранных государств очень важным обстоятельством станут не только личные качества Умерова, но и его происхождение, считает руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Главное здесь, мне кажется, даже не то, что Рустем Умеров хорошо зарекомендовал себя как переговорщик относительно поставки оружия в Украину и относительно освобождения наших военнопленных. Министром обороны назначают представителя коренного крымскотатарского народа, родина которого до сих пор остается под российской оккупацией. Не секрет, что некоторые из наших международных партнеров очень боятся "эскалации" и со страхом ждут начала освобождения Крыма от оккупантов. Представьте теперь, смогут ли они бросить в глаза украинскому министру: "И зачем вам тот Крым?" – заявил Лакийчук в интервью Радио Свобода.

Символический подтекст назначения Умерова очевиден, соглашается Евгений Сависько.

"В преддверии подготовки операции по освобождению Крыма руководителем оборонного ведомства назначают крымского татарина. В этом есть очевидный сигнал как для граждан Украины, так и для оккупантов: враг будет изгнан с полуострова в скором будущем. Для украинских патриотов это ободрение и вдохновение на борьбу, а для россиян – предупреждение и средство психологического давления. У министра обороны есть личная заинтересованность в скорейшем освобождении малой родины – Крыма, и поэтому он будет прилагать все усилия, чтобы ВСУ получили как можно больше, как можно оперативнее и именно то вооружение, боеприпасы и все остальное, что необходимо на фронте", – подчеркнул эксперт.

C начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Рустем Умеров был активно задействован в переговорном процессе. Он участвовал в двух раундах переговоров между Киевом и Москвой (в Беларуси и в Турции) весной прошлой года, входил в состав украинской делегации на саммите в Саудовской Аравии этим летом и занимался обменом военнопленных. По некоторым данным, Умеров также был участником непубличных переговоров о поставках украинской армии тяжелого вооружения из-за рубежа. За ним закрепилась репутация эффективного коммуникатора на международном уровне.

Предыдущий министр обороны Алексей Резников ушел в отставку на фоне громких коррупционных скандалов в военном ведомстве. "Они не могли не повлиять на полное или частичное изменение руководящего состава Министерства обороны. Российская пропаганда использует нарративы и журналистские расследования, связанные с незаконным обогащением [чиновников Минобороны], и пытается их распространять через западные СМИ", – отметил в разговоре с Радио Свобода директор Первого международного фонда развития Украины, политолог Николай Волковский.

Тем не менее, по его словам, Резников обладал заметным преимуществом – "кроме профессионального сотрудничества, он имел также дружеские отношения с отдельными министрами обороны, что давало Украине положительные результаты".

У нового министра есть необходимые качества, чтобы сохранить прежний уровень отношений. "Теперь нужно будет наблюдать, насколько теплым и результативным будет общение Умерова во время встреч министров обороны в формате Рамштайн", – добавил Волковский.

"Рустем Умеров хорошо знаком с политиками в США, Европе и Азии. Он знает и понимает их логику, образ мышления и способы решения проблемных ситуаций. А это очень важно с учетом того, что именно Минобороны занимается материально-техническим обеспечением Вооруженных сил Украины. При переговорах с союзниками и потенциальными союзниками важно не только слышать, что они говорят, но и понимать, что они думают, но не говорят", – заявил в беседе с Радио Свобода политический эксперт Евгений Сависько.

По его словам, особое внимание будет уделено азиатскому направлению. "Если отношения Украины с США и европейскими партнерами более-менее отлажены, то в Азии очевидный провал. Министерство иностранных дел не смогло заручиться поддержкой азиатских стран. Хотя возможности были и есть. Рустем Умеров лично знаком с президентом Турции и представителями королевской семьи Саудовской Аравии. Более того, он мусульманин, а на Востоке вероисповедание – чрезвычайно важный фактор", – подчеркнул Сависько.

Главные задачи, которые стоят перед новым министром, – "пытаться удержать Реджепа Эрдогана от поддержки Путина, пробовать блокировать через официальные и неофициальные каналы союз между Россией и Ираном, находить союзников на Востоке и пытаться получить от них не только гуманитарную, но и военно-техническую помощь", добавил эксперт.

Рустему Умерову 41 год. Он родился в Узбекистане, в семье крымских татар, депортированных сталинским режимом в 1944 году в Среднюю Азию. В начале девяностых его семья вернулась в Крым. Умеров получил экономическое образование, работал в телекоммуникационном и инвестиционном бизнесе, параллельно занимаясь общественной деятельностью. В 2007 году он стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар". С 2007 по 2019 годы был советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

В большую политику Умеров пришел в 2019 году, став депутатом Верховной рады Украины от партии "Голос", которую создал фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. В 2021 году он стал сопредседателем объединения "Крымская платформа". В сентябре 2022 года Умерова назначили председателем Фонда государственного имущества Украины.

Политическая деятельность Умерова до начала полномасштабной войны в значительной мере касалась вопросов, связанных с аннексированным Крымом, отмечает эксперт Института демократии имени Филиппа Орлика Наталья Белицер.

"После 27 февраля 2014 года Умеров принял участие в создании в Киеве Координационного центра помощи проукраинским крымчанам, вынужденным покинуть полуостров из-за преследования оккупационных властей. В 2019–2022 годах он вел депутатскую деятельность в качестве секретаря Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, был членом группы по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, созданной при Совете национальной безопасности и обороны. Также он принимал участие в разработке и продвижении почти 100 законопроектов, постановлений и обращений, преимущественно по Крыму и крымским татарам", – перечисляет она.