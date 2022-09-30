Прокуратура потребовала признать движение "Весна" экстремистским

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать экстремистским межрегиональное движение "Весна" и запретить его деятельность.

В сообщении прокуратуры утверждается, что она установила в деятельности "Весны" признаки экстремизма, направленность на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации. Также ведомство заявило, что движение использует политические технологии, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и формировать общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации.

На этом основании прокуратура 30 сентября направила в Санкт-Петербургский городской суд иск о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. В этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.

Движение "Весна" в ответ на сообщение прокуратуры выступило с обращением, в котором заявляет, что продолжит свою работу, невзирая на любые решения правоохранительных органов.

Издание "Медиазона" уточняет, что признание движения экстремистским грозит его организаторам и участникам уголовным преследованием по статье об организации деятельности запрещенной организации, а перевод денежных средств в помощь движению может грозить делом о финансировании экстремистской деятельности. В августе дело по этой статье завели на основателя "Диссернета" Андрея Заякина за перевод тысячи рублей ФБК Алексея Навального.