Савёловский районный суд Москвы 22 октября отправил в СИЗО двух последователей церкви Свидетелей Иеговы, признанной в России экстремистской организацией. Ещё одному прихожанину назначен домашний арест. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Роман Мареев и Сергей Толоконников обвиняются в вовлечении людей в работу экстремистской организации. Анатолий Марунов – в организации работы такой организации. Им грозит до 8 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Обыски у иеговистов в Москве и Московской области прошли 20 октября, сообщает сайт церкви. На данный момент в этих двух регионах арестованы пять членов церкви, ещё пятеро находятся под домашним арестом.

Правозащитники отмечали, что при признании церкви экстремистской организацией в 2017 году российский Верховный суд не привёл ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности страны.

Российское правительство неоднократно заявляло, что решения российских судов о ликвидации и запрете церкви не содержат ограничения на исповедование этой религии.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека назвал признание Свидетелей экстремистами "чушью".

Несмотря на всё это, в России против Свидетелей заведены 257 уголовных дел. 559 верующим предъявлены обвинения, 69 человек находятся в заключении, подсчитано на сайте церкви.