Дворника с Ямала приговорили к 12 годам за антивоенные посты

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в пятницу приговорил к 12 годам лишения свободы 36-летнего жителя поселка Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Игоря Якуничева за публикацию антивоенных постов и видео во "ВКонтакте". Об этом сообщают "Медиазона" и SOTAvision.

Якуничева, который работал слесарем, а затем дворником, и вёл видеоблог о полицейском и судебном произволе "Бесконечность не предел", признали виновным в оправдании терроризма, дискредитации российской армии, распространении недостоверных сведений про Вооружённые силы России и публичных призывах против государственной безопасности.

По версии следствия, с марта по август 2022 года Якуничев опубликовал во "ВКонтакте" несколько видео, посвященных убийствам гражданских лиц в городе Буча под Киевом во время оккупации российской армией. Также он размещал посты о разрушении Каховской ГЭС и деятельности воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России".

Выступая с последним словом, Якуничев выразил поддержку легиону "Свобода России", "Русскому добровольческому корпусу" и "Батальону имени шейха Мансура", которые, по его словам, "отстаивают независимость Украины". Вину он не признал и заявил: "Я был и остаюсь на стороне Украины".

После ареста Якуничев несколько раз жаловался в прокуратуру на отсутствие лекарств в СИЗО. Также он утверждал, что один из оперативников угрожал ему "расправой сексуального характера" из-за регулярных жалоб на условия содержания. По словам Якуничева, при задержании и допросе его пытали.

Дело вёл следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по ЯНАО Александр Варапаев, который известен тем, что отказывался выдать матери тело погибшего в колонии на Ямале оппозиционного политика Алексея Навального. Варапаев, по словам Якуничева, переквалифицировал статьи, по которым он первоначально обвинялся, на более тяжкие.

С начала войны в Украине за антивоенные высказывания в соцсетях были осуждены десятки россиян, многие получили реальные сроки. Срок Якуничева - один из наиболее суровых по вменённым ему статьям.