Двух бывших членов российского правительства аннексированного Крыма приговорили к условным срокам за коррупцию при строительстве водовода для снабжения пресной водой Симферополя. До 2022 года полуостров испытывал дефицит питьевой воды из-за заблокированного Киевом Северо-Крымского канала.

Как сообщает "Коммерсантъ", российский суд в Симферополе вынес приговор по делу о мошенничестве с бюджетными средствами в отношении бывшего российского вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего главы министерства строительства Михаила Храмова.

Кабанов получил четыре года условно со штрафом 200 тысяч рублей, Храмов — три года условно со штрафом 150 тысяч рублей. Ещё один обвиняемый по делу, директор подрядной организации Роман Журавлёв был приговорён к реальному сроку в три года.

Чиновники и подрядчик обвинялись в хищении из бюджета 57,5 миллиона рублей, выделенных на строительство водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла. Общая стоимость контракта составляла 164 миллиона. По задумке российских властей Крыма, водозабор должен обеспечить треть потребностей Симферополя в пресной воде, сообщала редакция Крым.Реалии.

После аннексии Россией Крыма власти Украины перекрыли поставлявший на полуостров пресную воду Северо-Крымский канал. Это привело к острой нехватке воды для питья и сельского хозяйства. Власти Украины заявляли, что не будут открывать Северо-Крымский канал, пока полуостров находится под российским контролем.

Захват канала и открытие воды на полуостров стали одним из первых шагов российских властей во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Сейчас канал снова находится под угрозой обмеления. Это произошло из-за прорыва расположенной рядом с началом канала плотины Каховской ГЭС на Днепре. Москва и Киев обвиняют в катастрофе друг друга. Украинские власти заявляют, что пока плотина не будет отстроена заново, работа Северо-Крымского канала будет технически невозможной.