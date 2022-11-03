Двух российских солдат в Украине заподозрили в изнасиловании

Двое российских военных из 90-й танковой дивизии стали подозреваемыми по уголовному делу о нарушение законов и обычаев войны возбуждённому в Украине. Солдат подозревают в изнасиловании беременной женщины и пытках мирных жителей под Киевом в марте этого года. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По информации Генеральной прокуратуры страны, подозреваемых зовут Ринат Хакимьянов и Арслан Салихов. Они служили в 6-м танковом полку. С 8 по 31 марта это подразделение российской армии контролировало село Великая Дымерка в Броварском районе Киевской области.

Согласно материалам дела, 21 марта Хакимьянов, а также ещё один военный, чью личность установить не удалось, угрожая оружием, завели местную жительницу в её дом. Женщина просила не насиловать её и сказала солдатам, что она беременна. Салихов якобы остался на улице для того, чтобы никто не зашёл в жилище. Находясь в доме, неустановленный военный и Хакимьянов по очереди изнасиловали местную жительницу. При этом они избивали её, душили и выбили четыре зуба. Женщина несколько раз теряла сознание.

Также сообщается, что военные украли телефоны у нескольких жителей села, а 20 марта Хакимьянов и Салихов с другими российскими солдатами схватили местного жителя и заставляли его рыть окопы. Они незаконно лишили его свободы, держали в погребе со связанными руками и ногами. Где сейчас находятся Хакимьянов и Салихов, неизвестно.

Ранее в Украине суд приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине Чернигова. Он признал свою вину и заявил, что сделал это по требованию командира. Другого военного из России - Вадима Шишимарина - украинский суд приговорил к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 15 лет лишения свободы.

В конце сентября комиссия экспертов ООН по расследованию военных преступлений в Украине представила доклад, в котором заявила о том, что подавляющее большинство выявленных преступлений могли быть совершены служащими российской армии. Российская делегация бойкотировала заседание. Москва отвергает причастность своих солдат к пыткам и издевательствам в Украине.