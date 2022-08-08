Российского танкиста осудили на 10 лет за обстрел многоэтажки

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине города. Он признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны. Куликов признал свою вину.

На суде Куликов рассказал, что выстрелил по верхним этажам дома по требованию командира, крикнувшего, что там находится человек с гранатометом. Сам военный ни гранатометчика, ни каких-либо военных объектов не видел; по его словам, обстрела российских военных не велось. В результате его удара были разрушены две квартиры и технический этаж дома. О пострадавших не сообщается.