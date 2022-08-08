Российского танкиста осудили на 10 лет за обстрел многоэтажки

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине города. Он признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны. Куликов признал свою вину.
На суде Куликов рассказал, что выстрелил по верхним этажам дома по требованию командира, крикнувшего, что там находится человек с гранатометом. Сам военный ни гранатометчика, ни каких-либо военных объектов не видел; по его словам, обстрела российских военных не велось. В результате его удара были разрушены две квартиры и технический этаж дома. О пострадавших не сообщается.
- 31-летний Михаил Куликов — уроженец Заринска (Алтайский край). Он служил оператором-наводчиком танка в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Алейске на Алтае.
- Во время войны в Украине старший сержант Куликов попал в плен. В марте украинские власти публиковали видеозапись, где он созванивается со своей супругой.
- Командир танкового батальона, майор Леонид Щеткин, отдавший приказ, также попал в плен. Позднее он в числе других российских военнопленных был обменян на украинских.
- В мае другого сибирского военнослужащего, иркутянина Вадима Шишимарина, приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 15 лет лишения свободы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.