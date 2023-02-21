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В Ханты-Мансийске суд приговорил гражданина России по обвинению в госизмене

В Ханты-Мансийске региональный суд приговорил гражданина России по обвинению в госизмене. Кроме того, он был осуждён за другие, неназванные преступления, суммарно он должен провести в заключении 12 лет и 6 месяцев. Об этом говорится на сайте суда.

Суд не сообщил имя, возраст, пол осуждённого и в чём именно его обвиняют. Обстоятельства таких дел обычно засекречены, подробности становятся известны публике, только если адвокат или родственники обвиняемого пытаются привлечь внимание к процессу.

На сайте суда осуждённый называется по одной букве фамилии, С. В декабре "Московский комсомолец" сообщал, что по подозрению в госизмене судом в Москве арестован 34-летний житель Ханты-Мансийска Кирилл Суслов.

Издание рассказывало, что Суслов – осуждённый за мошенничество начальник штаба гражданской обороны отдела снабжения "Центра медицины катастроф". Его обвиняли в десяти случаях мошенничества.

В частности, он обещал одной из жертв за деньги найти ей должность в российском министерстве иностранных дел, другой – заключить контракт с МВД. Утверждается, что при задержании у него было найдено фальшивое удостоверение ФСБ. Связан ли этот человек с вынесенным в Ханты-Мансийске приговором — неизвестно.

  • С начала февральского вторжения в Украину российские суды вынесли как минимум 15 приговоров по делам о государственной измене. Как минимум в нескольких случаях обвиняемые, как утверждало следствие, работали на украинские органы разведки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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