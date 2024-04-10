Двум россиянам дали сроки по делам о связях с Легионом "Свобода России"

Военный суд приговорил двух россиян к девяти годам лишения свободы по обвинению в связях с Легионом "Свобода России", воюющим на стороне Украины. Об этом пишет ТАСС.

Жителя Липецкой области – 19-летнего Всеволода Куликова – признали виновным в попытке устроить поджог на военном аэродроме, покушении на госизмену и попытке примкнуть к Легиону "Свобода России".

По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетний Куликов разослал анкеты сразу в несколько организаций, воюющих на стороне Украины. Легион "Свобода России" предложил ему "пройти проверку", совершив за денежное вознаграждение несколько диверсий, утверждало следствие. После этого Куликов должен был выехать в Украину через Грузию. Его задержали в феврале 2023 года.

В марте 2023 года ФСБ России распространило видео с признательными показаниями Куликова. Позже "Астра" опубликовала письмо Куликова из СИЗО, написанное в декабре 2023 года. "После пыток я подписал всё, и был вынужден взять на себя то, что я не совершал", – пишет в нём Куликов.

Жителя Татарстана – 36-летнего Вячеслава Кузнецова – признали виновным в покушении на госизмену и попытке участия в Легионе "Свобода России". Согласно приговору, в мае и июне 2023 года Кузнецов дважды пытался пешком перейти границу в Белгородской области, чтобы воевать на стороне Украины. Он тоже отправлял анкету в Легион "Свобода России", утверждала ФСБ.

И Куликов, и Кузнецов признали вину. Три года они проведут в тюрьме, остальные шесть лет – в колонии строгого режима.