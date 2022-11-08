"Дядя Миша – не террорист": в Москве арестовали Михаила Кригера

Оппозиционер Михаил Кригер, задержанный в рамках уголовного дела за оправдание терроризма, сидит в двухместной камере СИЗО №7 Москвы, условия его содержания удовлетворительные. Об этом Радио Свобода сообщил его племянник Артем Кригер. 5 ноября Черемушкинский суд Москвы арестовал активиста движения "Солидарность" на два месяца. Михаил Кригер был задержан в Москве 3 ноября. В его квартире в подмосковном Троицке прошел обыск. По данным "Соты", уголовное дело было возбуждено из-за поста в фейсбуке, опубликованного в 2020 году. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Несмотря на ходатайства адвокатов, в зал не пустили ни прессу, ни родственников. По предьявленной статье 62-летнему оппозиционеру грозит до 7 лет лишения свободы.



Михаила Кригера задержали в Москве возле станции метро Курская. По данным ОВД Инфо, к нему подошли люди в масках, повалили на землю, погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Михаил Кригер – давний критик путинского режима и войны России против Украины. В 2022 году его дважды задерживали из-за наклеек на автомобиле с надписями "Навальный - мой президент" и "Я против Путина. Я - за Навального". На активиста в итоге составили протокол по статье о неповиновении требованиям полицейских. Тогда Кригер был арестован на десять суток. Также в феврале оппозиционера задерживали на антивоенной акции на Пушкинской площади.

ЦЗПЧ "Мемориал" выпустил заявление в поддержку Михаила Кригера, в котором отмечается, что "обвинение в оправдании терроризма - лишь предлог для его преследования", а цель ареста оппозиционера - "устрашение всех, кто выступает против преступлений современного российского государства".

Об аресте Михаила Кригера и условиях его содержания рассказал его племянник Артем Кригер:

Дело высосано из пальца, дядя Миша не террорист

- Я считаю, что это дело высосано из пальца, и дядя Миша не террорист. Он является приверженцем правового государства, соблюдения базовых прав человека, прекращения беспредела власти. Акт устрашения и терроризма был применен как раз к Мише, и судить нужно тех людей, которые это вытворяли. Потому что все, что они делали, походит на терроризм и похищение человека. Его задержали 3 ноября, ближе к вечеру, в районе центра Москвы, на Курской, рядом с "Artplay", это такое хипстерское место. Люди в масках подогнали какую-то машину, белый "Форд-Транзит" без номеров, что примечательно, и куда-то повезли. Потом его привезли на обыск, не дали воспользоваться телефоном, он не смог сообщить семье, где он и что с ним. Потом повезли в СК, оставили в ИВС. На следующий день был суд, где этот беспредел продолжился.

- Где Михаил находится и в каких условиях содержится?

После посещения ОНК дали кипятильник, матрас и подушку

- У него побывал член ОНК Алексей Мельников, Миша находится в СИЗО в Капотне. Он там будет еще две недели, потом его переведут в Бутырку. Сейчас он содержится в двухместной камере, его сокамерник – молодой азиат, сидит за драку, у него особо тяжкая статья, 111-я УК РФ, это нанесение тяжкого вреда здоровью. Но вроде сокамерник адекватный, все нормально, конфликтных ситуаций у них нет. В камере холодильник и телевизор. До прихода члена ОНК у них не было кипятильника, не было нормального матраса и чего-то еще. И вот после посещения ОНК им дали кипятильник, матрас и подушку.​

- Вашему дяде 62 года, нет ли жалоб на здоровье?

У него хроническая астма, ему дали ингалятор

- У него есть хроническая астма, но ему дали ингалятор на суде. Вообще, дядя Миша крепкий, он и спортом занимался в детстве, и я думаю, в этом плане все будет нормально. Понятно, что тюрьма никому здоровья не прибавляет, она только людей насилует в моральном и физическом плане, но все равно я думаю, что все будет нормально. Я все-таки сохраняю оптимизм, что Миша не успеет просидеть даже до вынесения приговора, все закончится быстрее, этот режим столько не продержится в связи с войной с Украиной. И Миша, как и другие политзаключенные, гораздо раньше выйдет на свободу.



- Какой ваш дядя человек? Что заставляет его выходить на улицу и протестовать, несмотря на опасность?

Дядя Миша родом с Украины, в нем присутствует эта украинская вольность

- Как мне кажется, дядя просто свободный человек. Мы все восхищаемся украинцами, их бесстрашием, тем, как они так бьются за свою свободу. Дядя Миша родом с Украины, из Днепра, и мне кажется, в нем присутствует этот украинский дух, эта украинская вольность. Он рос там, его детство и юношество прошли в Днепре, и это было общение с разными людьми из разных регионов. Все-таки Украина гораздо более вольная страна. В России люди более закрепощенные в силу исторических обстоятельств, более такие, я бы сказал, склонные к раболепию. Таких, как Миша, конечно, очень мало, пассионарных людей везде мало. Дядя не выносит несправедливости, ему омерзительно раболепие, рабство, чинопоклонничество, желание быть ниже своего хозяина и слушаться его во всем. Миша - это абсолютно свободный, вольный европейский человек, который демонстрирует поведение свободного человека в несвободной стране. Он сейчас в камере, но он все равно свободный человек, и он свободнее многих, кто сейчас на свободе, - рассказал племянник Михаила Кригера Артем.

Активистка и правозащитница Ирина Яценко полагает, что рано или поздно любой человек, который открыто критикует российскую власть, но не уезжает из страны, будет за это наказан. Поэтому дело против Михаила Кригера ее не удивляет:

Любой может быть задержан и привлечен к уголовной отвественности

- Не нужно искать логику в действиях власти. Нужно понимать, что любой из нас, кто находится в России, кто не скрывает своих взглядов, не хочет каким-то образом использовать эзопов язык, а вести свою деятельность как свободный человек в демократической стране, может быть задержан и привлечен к уголовной ответственности. Михаила задерживали на протяжении всего времени с 24 февраля практически постоянно, он этих намеков, что называется, не понимал, все ему говорили: уезжайте, но, естественно, он никуда бы не уехал. Вот они решили, в конце концов, его посадить.

- Как бы вы определили роль Михаила в российском протестом движении?

Миша Кригер - большой и шумный, он поет и балагурит, в автозаке с ним весело, не страшно

- Я бы определила его как такой якорь. Есть люди, за которых можно зацепиться, подержаться, ощутить исходящую от них силу, зарядиться их энергией. Михаил - совершенно не унывающий человек. Единственное, мне кажется, его в последнее время подкосил арест его друга депутата Алексея Горинова, и конечно, в этой ситуации Михаил чувствовал себя не очень комфортно: он на свободе, а Горинов сидит. Это, наверное, подкашивает любого оптимиста. Но в те времена, когда мы с ним достаточно часто сталкивались на всяких протестных акциях, он мне казался абсолютно оптимистичным, позитивным, сильным. Миша Кригер - большой и шумный, его много везде, он заполняет собой пространство, он поет песни, он веселится, балагурит, в автозаке с ним весело, не страшно. Вот такой. Но у любого человека есть свой предел. Когда начинают задерживать и арестовывать друзей – это тяжело. Михаилу тяжело было оставаться в стороне от всего этого. Потому что в тюрьмах по этим статьям и обвинениям находятся лучшие люди России. Если наказывают тех, кто должен быть награжден, а награждают тех, кто должен быть наказан, это один из признаков фашизма, по Умберто Эко. Это извращенная логика фашизма, но в России, к сожалению, это так, - считает Ирина Яценко.



О Михаиле Кригере говорит его товарищ по движению "Солидарность" Александр Рыклин:

"Давненько у нас не было уголовки!"

- Я думаю, что Михаил Кригер – это настоящий оппозиционный политик. Он не занимал руководящих постов в российском протестном движении, но это не имеет никакого значения. Миша Кригер уже много лет является яростным, бескомпромиссным и принципиальным противником путинского режима. Все эти годы он выражал свою точку зрения абсолютно открыто: не только на митингах и других массовых мероприятиях, но и в своих аккаунтах в соцсетях . Он всегда писал все, что думает, не оглядывась на последствия. За ним пришли, потому что такая в России сложилась ситуация - приходят за несогласными с властью людьми. Почему именно за ним? Не думаю, что это было какое-то специальное решение условной администрации президента, нет, скорее всего, все уже опустилось на какой-то более низкий уровень, и кто-то из начальников сказал: "Ну, хорошо, пора закрыть и этого". А почему, собственно, нет? Давненько у нас не было никакой уголовки" . Нашли предлог – пост двухлетней давности, решили, что он оправдывает терроризм, и завели дело. Надо понимать, что для фашистского государства это обычная, повседневная практика. Ничего неожиданного в двухмесячном аресте Кригера нет, и он прекрасно был к этому готов, он осознавал эту угрозу, и в последнее время считал, что это неизбежно случится. Он человек здравый и, разумеется, прекрасно понимал все риски, связанные с его открытой, прямой и бескомпромиссной позицией даже в этих жесточайших условиях путинского террора. Эта история совершенно понятна.

- Какие человеческие качества Михаила Кригера привели его в протестное движение ?

Этот человек не дает себя в обиду ни в каких обстоятельствах, при этом он трогательный, мягкий и заастенчивый человек

- Важно понимать, что Миша очень принципиальный человек. В протесте много совершенно разных людей, а таких принципиальных и яростных не много. При этом Миша очень добрый, очень отзывчивый, в отношениях с друзьями очень мягкий и, я бы сказал, застенчивый человек. Но на улице все меняется. Я был свидетелем самых разных ситуаций, связанных с Мишей Кригером, и уж поверьте, этот человек не дает себя в обиду ни в каких обстоятельствах, стоит за свое дело жестко, не оглядываясь на последствия. Миша Кригер трогательный, мягкий, застенчивый, всегда предупредительный и вежливый с друзьями и товарищами, и чрезвычайно жесткий в отношении своих противников и оппонентов. Он занимался перевозками и на своем микроавтобусе всегда вывешивал антипутинские лозунги. Его постоянно тормозили менты и предъявляли ему обвинения. На него нападали всякие прокремлевские уроды. И он эту оборону держал и временами даже переходил в наступление. Он не уехал из России, потому что считал это для себя неприемлемым, как многие люди, которые остались в стране: как Илья Яшин, как Володя Кара-Мурза, как Леша Навальный, как Алексей Горинов, как Андрей Пивоваров. Многие люди в России считают, что бежать западло, - считает Александр Рыклин.