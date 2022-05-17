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Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета и подала заявку в НАТО

Подписание заявки в союз НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Прямую трансляцию вела 17 мая общественная телерадиокомпания Sveriges Television. До подписания документа Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.

НАТО идёт на север
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НАТО идёт на север

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16 мая правительство Швеции объявило об окончательном решении о вступлении в союз. "Страна нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством", — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон. Она назвала это решение историческим изменением политики безопасности. Оно было принято на фоне вторжения России в Украину.

Заявку на вступление должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке. Однако накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет голосовать "против". Он назвал Швецию "инкубатором террористических организаций".

Стокгольм предоставил политическое убежище многим курдам, которых в Турции считают связанными с Рабочий партией Курдистана. Турция обвиняет её в терроризме.

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