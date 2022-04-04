Байден: "Путин должен предстать перед судом за военные преступления"

Президент США Джо Байден 4 апреля призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военные преступлениях, совершенных российской армией, а также заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций против страны, сообщает AP.

"То, что произошло в Буче – возмутительно, и все это видят", — добавил Байден, назвав Путина "военным преступником".

Комментарии американского президента поступили после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, где после ухода российской армии были обнаружены тела мирных жителей. Однако Байден не согласился с оценкой Зеленского, ответив "нет" на вопрос журналистов, "считаете ли вы произошедшее геноцидом".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своём Твиттере в понедельник, что ЕС направит следователей в Украину, чтобы помочь местному генеральному прокурору "задокументировать военные преступления".