МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу

Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio.

По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. "Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них", — сказал Кулеба.

Министра также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. "Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", — подчеркнул Кулеба.

Ранее министр призвал к "немедленным разрушительным санкциям против России" после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в фейсбуке пост с фотографией из Бучи и посоветовал матерям российских военных посмотреть на изображение. "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", — написал Зеленский на русском языке.

Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".

Министерство отметило, что российский войска были выведены из Бучи 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Турции. Минобороны также ссылается на мэра города Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.