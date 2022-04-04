Евросоюз готовит новые санкции против России после сообщений о массовых убийствах гражданского населения в пригородах Киева. Европейский совет возложил ответственность за них на Москву, президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России.

В заявлении Европейского совета, высшего политического органа ЕС, сказано, что массовые убийства, совершённые на контролируемых Россией территориях Украины, навсегда останутся в истории Европы. В тексте подчёркивается, что Россия несёт ответственность за преступления, совёршенные на контролируемой ей территории.

Санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза. По словам политика, главным противником новых санкций остаётся Германия, при этом канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче.

Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными. В воскресенье Москва объявила, что планирует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации. В понедельник представитель российского МИД Мария Захарова заявила в телеграме, что согласие на заседание не дала Великобритания, однако Россия будет настаивать на встрече.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче и проверить распространение материалов о них на предмет нарушения уголовного законодательства о распространении недостоверной информации о российской армии. Такая статья была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном режиме Государственной думой в начале войны с Украиной.