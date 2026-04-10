Джокер в рукаве. Александр Подрабинек – об этнических предрассудках

Картежники знают: джокер – это карта, которая может заменить любую другую. Однако такие универсальные заменители есть не только в карточных играх.

Услышал недавно в речи одного эмигрантского публициста, что одно из важнейших свойств русского человека – бессовестность. Сам публицист вроде бы тоже русский, но о своих взаимоотношениях с совестью он ничего не говорит. Вокруг меня множество нормальных людей – они все бессовестные? А Алексей Навальный, принявший мученическую смерть, но не сдавшийся на милость правящих негодяев? А тысячи российских политзаключенных, сидящих по тюрьмам и лагерям за то, что не скрывали свои политические взгляды? Они все бессовестные? А миллионы людей, голосовавших за демократию, когда в стране еще были выборы? Одной легкомысленной фразой нас всех зачислили в разряд бессовестных.

Это невероятное публицистическое упрощение – охарактеризовать всю нацию или этнос одной чертой, одним широким мазком замазать всех по этническому признаку. Звучат такие обвинения просто и сильно, для охлоса убедительно. Ну, как бы так от природы, о чем тут спорить? Так рождаются стереотипы, кочующие затем по программам пропагандистов.

Признак нации – гражданство, а не кровь предков

Идею этнической безнадежности вовсю эксплуатируют политики – как правящие, так и оппозиционные. У правящих своя нация всегда самая достойная, все ей завидуют, все на нее покушаются, а они, защитники народа, всегда готовы свой народ защищать и своих никогда не бросают. Все прочие этносы – второй свежести. Лживые сказки, но многим нравятся.

Оппозиционные деятели часто поступают наоборот – клеймят родной этнос за леность, трусость, долготерпение и своекорыстие. Свои собственные грехи они проецируют на общество и считают, что таким образом дистанцируются от соотечественников, возвышаются над ними. Для политэмигрантов это еще и способ облагородить себя, оправдать бегство от опасностей и неустроенности в своем отечестве.

На чуждый и опасный этнос всегда можно списать все неприятности. Это они во всем виноваты, этнические меньшинства: евреи, цыгане, кавказцы, азиаты – кто угодно, только не мы сами. Политические активисты, назначившие себя защитниками этнических меньшинств, тоже любят этот джокер – во всем виновато этническое большинство, которое подавляет нас и не дает нам развиваться. Спору нет, бывает и так, да только такое подавление не всегда, но чаще всего ложится на почву согласия или безразличия. Большинство людей предпочитает решать реальные проблемы, а не мучится от абстрактных.

Когда-то местечковая неприязнь раздирала Россию, одно княжество шло войной на другое и не было врагов злее и коварнее, чем собственные соседи. Столетия общей жизни сгладили противоречия – кто сегодня вспоминает о многолетней вражде между Владимиром и Новгородом, Тверью и Москвой, Черниговом и Смоленском?

Демократия стирает этнические границы, эта проблема становится несущественной

Этнические государства – останки прошлого. Признак нации – гражданство, а не кровь предков. Проблемы сегодняшней России в государственном устройстве, а не в этнических взаимоотношениях. От диктатуры страдают все. Не все одинаково, но не из-за этнических различий, а из-за целенаправленных действий власти и подавления гражданских свобод. Демократическое правление легко нивелирует придуманные противоречия, предоставляя всем этносам равные гражданские права. Безукоризненное соблюдение прав человека очень быстро оставит без работы любителей поиграть на национальных чувствах, сделать политическую карьеру на мнимых межэтнических проблемах. Равноправие – это идеальный инструмент, который превращает этнический джокер в пустой звук, в ничего не значащую бумажку, непригодную для грязных политически игр. Поэтому национализм не в ладах с демократией и правовым государством.

Отличный пример, иллюстрирующий этот тезис – Израиль и Палестинская автономия. В криминально-авторитарной палестинской автономии евреев нет, они были истреблены или изгнаны. Этническая нетерпимость возведена там в ранг закона. В демократическом Израиле все наоборот. Арабы обладают теми же правами, что и евреи: у них мечети, газеты, партии, такие же как у всех избирательные права, представительство в парламенте, служба в органах власти и армии. Дискриминации нет ни в институциях, ни на улице. В правовом государстве нет ни эллина, ни иудея. Демократия стирает этнические границы, эта проблема становится несущественной. Если она и существует, то в маргинальном варианте и на задворках общественного сознания. Разумеется, израильская демократия тоже несовершенна, там есть свои проблемы, но они несравнимы с подобными проблемами в деспотических режимах.

К сожалению, даже в устоявшихся демократиях не все проходит гладко: то расовая сегрегация, то позитивная дискриминация, то навязанная коллективная ответственность. Но если государство не дискриминирует одни этносы, предоставляя преференции другим, то поводы для межэтнических противоречий исчезают. Но, увы, не исчезает стремление политиков – как провластных, так и оппозиционных – объяснять беды общества этническими особенностями и корректировать политику, опираясь на права этноса, а не гражданина. Что выдает в этих политиках только неуемную жажду власти и откровенное пренебрежение ценностями свободы и демократии.





Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции