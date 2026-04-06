Триумф РДК или подарок Кремлю? Блогеры – об интервью Капустина

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, который был недавно награжден украинским орденом Богдана Хмельницкого, дал большое интервью Юрию Дудю.

Вот как популярный журналист анонсировал этот разговор, продолжающийся почти 5 часов:

За три дня видео набрало более 4 миллионов просмотров, и его даже называют "главным интервью 2026 года".

Z-пропагандисты требуют наказать интервьюера:

Два майора:

Все кто считает, что такое интервью возможно без согласования кураторов террориста в СБУ и ГУР – наивные люди. Дудь ради своего хайпа пошёл на открытое сотрудничество с врагом и присоединился к его пропаганде против России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям Дудя. Как говорится в сообщении СК, "в видеоролике высказываются положительные оценки запрещённым человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку". Также комитет напоминает, что Капустин был заочно осуждён в России к пожизненному лишению свободы.

Сторонники и соратники Капустина довольны:

Роман Попков:

Окончательное оформление перехода Корпуса в высшую медийную лигу

Интервью у Дудя для Дениса лично и для РДК в целом — безусловная медийная победа. Окончательное оформление перехода Корпуса в высшую медийную лигу. Важный шаг на пути к реализации наших политических планов.

Главное в этом интервью: безжалостная, медицински точная характеристика со стороны Дениса положения дел в российской оппозиции за последние годы. Раз уж они там сами всячески уклоняются от каких-либо рефлексий и анализа самих себя. И четко обозначенное будущее: созданный Путиным режим мирно не уйдет.

Все эти прикольные хохмы и мемы с Дартом Вейдером, свидетельством о рождении, евреями — это тоже супер-хорошо. Мемность, веселье и человеческий образ экстремально важны. Денис, тонко понимающий, что такое шоу, отыграл тут здоровски.

Конечно, персонажи, вроде главреда "Новой газеты Европа" Кирилла Мартынова будут пытаться убедить себя и публику, что у РДК в политическом плане ничего не выйдет. Конечно же выйдет. Потому что РДК — это сообщество не только храбрых и идеалистичных, но и талантливых людей. Не сурковская "Росмолодежь", или где там Мартынов трудился на подхвате.

Люди сейчас жаждут смычки вооруженной и политической жизни, потому что политика сегодня — это война, а война — это политика. Политика и война надолго, на годы, спаяны намертво. Тезис условного Мартынова — "ок, вы там воюйте, а будущее будем определять мы" — нет, более не прокатит.

Разумеется, часть обитателей эмигрантских редакций (люди соответствующих субкультур, покореженные именно субкультурной ненавистью к РДК) будут захлебываться, говоря о Гитлере, о черном солнце, о зигах и т. п. Они не понимают, что нормальных людей такая «проблематика» давно не волнует. Людей волнует смелость, бескомпромиссность ко злу и воля к победе.

Ну и людей волнует пришедшее к ним осознание простого факта: без таких структур как РДК никакой победы над Кремлем в России в будущем не будет. Потому что без автоматных очередей, гранатометных выстрелов, атак дронов-бомберов режим Путина в будущем не уйдет. Даже когда ослабнет. Военно-политическую структуру под этот момент, под эту задачу, под эту будущую стрельбу нужно создавать уже сейчас. Чем РДК и занимается.

Те, кто в российской оппозиции и российской медийке поумнее — будут сотрудничать или уже сотрудничают.

Те, кто глуп, как сковородка — будут шипеть про "покажи где солнце".

Многие зрители разочарованы или шокированы взглядами Капустина.

Наталия Шавшукова:

Унылое зрелище

Это в целом унылое зрелище четко делится на две части.

В первой травмированный мальчик хочет присоединиться к большой и страшной силе. Можно только предполагать, что такое должно происходить с ребенком в семье, чтобы он в шесть лет ассоциировал себя с Дартом Вейдером. Первые два часа идет классика психоанализа и классическая же рационализация бессознательного. Выворачивался Капустин так, что российская пропаганда должна уроки брать. Впрочем, ему милее геббельсовская.

Вторая же часть могла бы быть произнесена коллективным Эхом Москвы. Ехал Путин через Путин, долой режим, добро должно быть с кулаками, геи пусть не выделяются, а феминистки распоясались – ходят с небритыми подмышками и толстые.

Заметим, ни одного призыва уничтожать или поражать в правах этнические или религиозные группы (в отличие от некоторых рукопожатных товарищей) не было. По крайней мере, в интервью, ориентированном на либеральную публику.

Ему можно сказать спасибо хотя бы за то, что после появления РДК и СР на русских хоть чуть-чуть перестали смотреть как на терпил.

Алеша Степанов:

Капустин – абсолютное чудовище

Я никогда не принимал посыл "враг твоего врага - мой друг"– и это интервью окончательно убедило меня в моей правоте. Денис Капустин – абсолютное чудовище. И когда Украина победит в войне, она столкнётся с очень серьёзными проблемами, когда на её улицах окажутся Капустин сотоварищи.

Innokenty Malkiel:

Смотрю интервью Дениса Капустина Дудю. С одной стороны, очень интересно. С другой – лучше бы его не было. С точки зрения информационной войны, это большой подарок России. И тут нет вины ни Дудя, ни Капустина. Просто кто-то должен был попросить Капустина этого интервью не давать.

Внимание привлек фрагмент интервью, в котором Денис Капустин утверждает, что он – русский по крови, и демонстрирует свидетельство о рождении, а потом сообщает, что его дед – еврей, а семья эмигрировала в ФРГ "по еврейской линии".

Илья Гинзбург:

Как руководство его дедушки цирковой антрепризой в Сочи трансформировалось в турниры европейских нациков?

Какая блин рифма. Капустин в интервью Дудю рассказал, каким образом попал в Германию, а затем предъявил доказательство расовой чистоты, и я почему-то сразу вспомнил прекрасную реплику Алексея Навального в суде:

– Как давно вы встали на скользкий путь торговли дедушкой?

Николай Митрохин:

Лента сегодня забита насмешками над главой РДК Капустиным, который на интервью с Дудем принес документик с доказательствами, что он и его родители записаны по паспорту русскими и предъявил его шокированному интервьюеру. При этом подтвердил, что его дедушка – еврей и что въехал в Германию по еврейской квоте.

Не знаю, стал ли Дудь задавать ему вопрос, как руководство его дедушки цирковой антрепризой в Сочи трансформировалось в турниры европейских нациков White Rex, на организации которых зарабатывал Капустин. Видимо нет, ибо народ бы схватил лулзов и на этом.

Владимир Шамрай:

Наличие у Вайтрекса, в миру Дениса Капустина, командира Русского добровольческого корпуса, дедушки-еврея говорит о том, что у Капустина может что-нибудь получиться.

Дай то Б-г!

А вот реакция общественности на этот факт, с дедушкой, многое говорит об общественности.

Владимир Пастухов:

Сначала пришла в голову цитата из классики – сцена встречи Бендера и Балаганова в кабинете председателя исполкома: "Он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали. Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее".

А потом нахлынули и личные воспоминания. Конец 2007 года, моя последняя встреча с Вадимом Цымбурским и Михаилом Малютиным, в ИНИОНЕ, где Вадим представлял свою книгу. Так получилось, что собралось человек семь, включая меня и Бориса, так что обстановка была камерная, без лишнего пафоса. Первым заговорил Малютин. "Я, – сказал он, – на 100% еврей. Но сегодня буду выступать с позиций радикального русского великодержавного шовинизма".

Да, старшее поколение русских националистов было как-то цельнее и прямолинейнее, и может быть поэтому – симпатичнее…

Артем Важенков:

Замена одного фюрера на другого ("хорошего") мне не нужна

(...) Любой человек на стороне добра – молодец. А где добро и зло, совершенно очевидно. Россия – агрессор, Украина – жертва, и мне нечего к этому добавить. Каждый решает сам как именно помогать жертве и бороться с агрессором.

Но если мы говорим о Капустине как о субъекте российской политики (а он эти амбиции прямо заявляет), то тут начинается совсем другой разговор.

Я, как россиянин, имею право давать оценку российским политикам, независимо от того, где они воюют или находятся.

Так вот, не собираюсь поддерживать поклонников третьего рейха. В России и так уже построен рейх, и замена одного фюрера на другого ("хорошего") мне не нужна.

Если уж на то пошло, то совсем недавно давал интервью другой россиянин, воюющий на стороне Украины, – Пётр Рузавин.

Вот в условной России Рузавина, уверен, мне место найдётся, а в рейхе Капустина я буду стёрт в пыль, ну или, в лучшем случае, останусь в рамках того же загона, который создал Путин, тоже, кстати, весьма правый политик.

Александр Хоц:

(...) Символично, что Капустин в интервью повторяет самые тупые мифы путинской пещерной гомофобии. "Пропаганда сексуальных извращений", феминизм и педофилия у него идут через запятую. Главная претензия к ЛГБТ – это "политизация постельных отношений" ("Занимайтесь дома чем угодно, но не тащите государство в свои постельные дела", – говорит Капустин, относя к "политизации" любую форму видимости ЛГБТ-людей, борьбу за брачное равенство, за право на семью, посещение супруга в реанимации (особенно важное в годы войны для пар фронтовиков), права наследства и так далее..

Капутин не в курсе, что любая сексуальность "политична" и имеет свою социальную проекцию. Как добиться политического равенства, находясь в подполье ("в спальне"), шеф РДК не объясняет. Предлагает сидеть тихо, и только в этом случае согласен (благодетель) пожать руку (если некуда деваться) побратиму-гею на фронте. Путин тоже ставит себе в заслугу, что пожимает руки геям во власти, до тех пор, пока им не нужны гражданские права и они согласны на роль людей второго сорта.. В этом пункте наш кремлёвский фюрер и почитатель немецкого фюрера из РДК – копия друг друга.

Фашизация – не только путинское прошлое, но и российское будущее

Лишение ЛГБТ-людей человеческого достоинства и сведение их жизни к "постели" – любимый приём режима. И Капустин охотно повторяет путинские мифы, расцвечивая их собственной фантазией. Например, он сравнивает гей-ориентацию с вареньем: "Допустим, мы оба любим малиновое варенье и имеем право есть его дома. Но мы же не бегаем по улицам, не гордимся этим предпочтением и не требуем от всех его любить", - говорит Капустин, упуская почему-то, что его любимый гетеро-мир пичкает "вареньем" всех подряд с утра до ночи, воспевая, прославляя и навязывая обществу гетеросексуальный выбор. Но любая гей-открытость – это сразу "пропаганда"..

Проверено историей, что судьба ЛГБТ – это точный тест на развитие событий для общества в целом. Я не раз писал об этом, потому что многим сначала казалось, что репрессии касаются только одной социальной группы. Но когда в "нулевые" годы для ЛГБТ-активистов отменили 31 статью конституции ("свободу собраний"), это стало приговором и для большинства, – просто отложенным во времени.

Не надо думать, что гомофобия Капустина – это "частный случай", не имеющий отношения к российскому будущему. Судя по всему, фашизация – не только путинское прошлое, но и российское будущее. (...)

Некоторые блогеры уверены, что критиковать Капустина, сражающегося с путинским режимом, неуместно, и даже сравнивают его с христианскими святыми.

Андрей Волна считает, что "появление Капустина – веление времени":

Это интервью в очередной раз разделило нас всех на две группы: те, для кого войны нет, и те, для кого война есть

(...) Эй, дамы и господа, фашисты – они с другой стороны. У вас фашисты отобрали всё. У вас забрали все свободы. Ваши солдаты свирепствуют в Украине. Ваши офицеры бросают вас в ямы. Ваши сослуживцы отбирают у вас деньги. И это вы, вы убиваете украинцев только за то, что они украинцы. Нацисты – это люди путина. Вы опять путаете стороны.

Но фашист у вас – это Денис Капустин. Бред. (...)

Открою секрет, мне он тоже не нравится во многом. Только вот всё равно.

Вы не взяли в руки оружие. А он – взял. И говорить будет он, а не ёрничающие комментаторы Дождя или плющева. Он (они) будут говорить. А вы (мы) будете слушать. И будете молчать. Молчать даже тогда, когда вас буду просить говорить. Ибо ссыкуны. (...)

Это интервью в очередной раз разделило нас всех на две группы: те, для кого войны нет. И те, для кого война есть.

Всё остальное не имеет значения.

Или есть война. Или нет. Если есть, то есть и герои, наши герои, что с оружием в руках. А если нет - то вы можете себе выдумывать и фашистов, и нацистов, и ещё черти что.

Андрей Григорьев:

Слушать командира РДК никто из многочисленных обличителей не стал

Командир РДК Денис White Rex Капустин оказался настолько привлекательной для "антивоенных" россиян мишенью, что, открыв по нему огонь из всех орудий, они чрезмерно увлеклись и полностью раскрыли свои собственные позиции.

Во-первых, шквал негатива, который обрушился на Капустина, едва без малого пятичасовое интервью увидело свет, недвусмысленно намекает, что слушать командира РДК никто из многочисленных обличителей не стал. Да, собственно, и не собирался. Зачем, если уже сформировано соответствующее отношение, а твои претензии, даже будучи притянутыми за уши, всё равно окажутся поощрены одобрительным гоготом единомышленников по "сеточке"?

Алексей Лебедев:

Мне вот не понятно, как Капустина или Власова осуждают и называют коллаборационистами люди, которые вероятно считают себя христианами и умилительно вспоминают об отречении и покаянии апостола Петра, превращении Савла в Павла или аскетическом подвиге Марии Египетской.

Получается, для них почва выше веры и справедливости? Получается, человек не может измениться? Если ты географически или темпорально родился под властью вурдалаков, ты должен им служить до конца жизни? У тебя нет права выбора и права поступать по велению совести?

Кстати, сам Капустин считает себя язычником.

Сергей Цуркану:

Удивительно – солдаты РФ убивают, насилуют, пытают и расстреливают сотни и тысячи людей, их врачи выжигают на пленных надписи, а нацист – Капустин!

Четыре строфы из стихотворения Дмитрия Быкова :

Капустин стать мечтает властью –

Герой "Дождя", герой Дудя –

Я не могу покуда, к счастью,

В нем видеть нового вождя:

Он не мои читает книжки,

Чужими мыслями живет,

Он за небритые подмышки

Начнет расстреливать вот-вот...

Что говорить, Капустин – нацик,

Идеи рейха разделял,

И в нем, в его друзьях и братцах,

Мне трудно видеть идеал.

Но камня я в него не кину

И некий шанс ему даю,

Поскольку он за Украину –

Не на диване, а в бою.