Джон Болтон явился в суд после возбуждения против него дела

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в последние годы ставший критиком Трампа, а пятницу добровольно явился в суд в штате Мэриленд после того, как накануне стало известно о выдвижении в его адрес уголовных обвинений в незаконном обращении с секретной информацией.



Адвокат Болтона заявил о его невиновности. Сам Болтон после прихода в суд не общался с репортёрами, в опубликованном накануне заявлении Болтона говорится, что он будет бороться, настаивать на том, что его действия не нарушали закон, а также "разоблачать злоупотребления властью", допущенные, по его мнению, Трампом.

Ожидается, что Болтону в суде предъявят обвинения, после чего отпустят. Когда начнётся процесс по существу, пока неясно.

В августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией. В обвинительном заключении говорится, что Джон Болтон отправлял секретные документы двум "неуполномоченным лицам" - предположительно его супруге и дочери. "Эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках, иностранных противниках и внешней политике", утверждает сторона обвинения. Всего предъявлены восемь обвинений в незаконной передаче секретной информации и десять - в хранении такой информации.

Ранее похожие обвинения выдвигались в адрес самого Трампа, но вердикт Верховного суда де-факто сделал невозможным его уголовное преследование, а после избрания президентом дела в его отношении были закрыты.

Ранее Минюст США начал уголовные расследования в адрес двух оппонентов Трампа, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и прокурора Летиции Джеймс. Оппоненты Трампа считают все эти дела политическими. Как отмечает Reuters, расследование в отношении Болтона было начато ещё в 2022 году, до возвращения Трампа к власти, и источники в Минюсте отзываются о его деле как о в большей мере подкреплённом доказательствами, чем дела Коми и Джеймс.



Президент Трамп на просьбу прокомментировать уголовное дело в отношении Болтона, бывшего его советником во время первого президентского срока, назвал его "плохим парнем".