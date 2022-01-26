"Кто первый моргнет". Блогеры о противостоянии России и Запада

И россияне, и украинцы, похоже, уже смирились с неизбежностью большой войны.

Григорий Пасько

"Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов".

Воронья слободка не могла не сгореть. У нее не было шансов при таких жильцах.

Как не было их и у К. в "Процессе" Кафки – приговор светил по любому.

Все так азартно и даже весело обсуждают предстоящую войну, что ей, сука, деваться просто некуда – ей, похоже, непременно надо будет как-нибудь начаться.

. ..Вся надежда на военных: они часто оказываются последними, кто реально готов к войне. И они любят (поверьте мне!) команду: "пельмени разлепить –дым в трубу"!

Михаил Крутихин

Совсем недавно бытовые вопросы встревоженных знакомых были о войне ("Будет ли?"). Сейчас они перешли в новое качество: "Не пропадут ли вклады в банках? Может, стоит, пока не поздно, всё снять, перевести в валюту и хранить под подушкой?"

Не знаю. Я плохой советчик в таких делах. Но сдвиг в обывательском сознании отмечаю.

Елена Рыбакова

По полкам с гречкой и макаронами в супермаркетах эконом-класса узнаете все о российской внешней политике.

Кирилл Лятс

– будет война, полагаете?

– да, полагаю. Я ведь и сам, как умею, сему помогаю: чтобы скорей, красивей долбанула война!

Украинцы обсуждают, собирать ли "тревожный чемоданчик" – и если да, то что в него положить.

Юрий Касьянов

"Не нужно иметь никакого тревожного чемодана", – заявил Резников. Министр обороны, между прочим. Такие слова как нельзя лучше характеризуют способность нынешней власти защитить страну.

Вместо того, чтобы наоборот – посоветовать людям, что купить на случай вероятной войны, что положить в этот пресловутый "тревожный чемоданчик", куда бежать, куда вывозить детей, как помочь пожилым и немощным; вместо того, чтобы предоставить чёткие и разумные планы, алгоритмы действий в кризисной ситуации, власть убаюкивает электорат шашлыками на майские, и всячески отрицает нависшую опасность, когда уже все западные партнеры открыто о ней говорят.

Наталья Серебрякова

Почитала о содержимом тревожного чемоданчика. Там надо документы на квартиру, фонарик, спички, карта местности. Понятно, если разбомбят вай-фай, то нужна будет карта, но с другой стороны – куда идти? Там был совет – к бабушке в село. Но наша бабушка находится в 15 км от России. Получается – идти встречать врага? И как помогут документы на квартиру, если квартиру разбомбят? Такое впечатление, что это советы для второй мировой или третьего сезона сериала "Тьма".

Многие комментаторы между тем уверены, что Россия не собиралась воевать и не рассчитывала, что Запад так активно отреагирует на угрозы.

Аркадий Дубнов

А вот этого ни в Кремле, ни в МИДе, похоже, не ожидали!

Я имею в виду ту напускную экзальтацию Запада в ожидании угроз со стороны России, готовящейся вторгнуться в Украину, – тут и готовность срочной эвакуации оттуда своих дипломатов, и обещания отправить боевые группы НАТО в Восточную Европу с посылкой разнообразных фрегатов и боевых самолетов к берегам Украины.

– Да, мы ж не собираемся нападать на Украину, повторяют теперь одна за другой растерянные кремлевские и мидовские говорящие головы, – это Киев усиливает военные приготовления у границ ЛДНР…

– Погодите, погодите, говорят им зловредные ещё с времён Антанты и покоренья Крыма англосаксы, – ваш Путин самолично и публично ещё в прошлом ноябре требовал держать нас в "известном напряжении", мол, иначе нам в голову придёт устроить у ваших западных границ какой-нибудь конфликт. И поручил на этой основе Лаврову добиваться предоставления России "серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении".

Одним словом, психи на психов. Кто первый моргнёт…

Вот мы и видим, продолжают англосаксы, – российское военное давление на Украину усиливается, к нему активно и воинственно подключился беларусский властитель, "подтявкивает", как любит Ваш президент говорить про наших европейских союзников, и чеченский пехотинец… И, соответственно, ультиматум вы нам выдвинули по вашим же "красным линиям" безопасности. А ещё утечки запускаете про то, что своих военных можете разместить на Кубе и Венесуэле…

– Ну, это ж все честно, открыто, публично, никаких у нашей дипломатии секретов от народов, отвечают кремлевско-мидовские с гордо поднятой головой, прям, как Троцкий в Восемнадцатом году

– Так и мы, отвечают антантовцы, на ваше давление своё давление на вас совершенно открыто испытываем, вы нас психически, и мы вас психически, как белые "каппелевцы" в атаке на красных в прославленном фильме "Чапаев"…

Одним словом, психи на психов. Кто первый моргнёт…

А тут ещё и веселый Зеленский призвал внешнюю разведку Украины к наступательным действиям…

И всем был бы хорош этот военно-психический водевиль, если бы люди и вправду не стали б думать о войне как избавлении от своих бредоносных вождей.

Так или иначе, Кремлю удалось навязать миру свою повестку, а это уже успех – но как выбираться из этой ситуации, по-прежнему неясно, отмечают в блогах.

Максим Трудолюбов

Про российскую войну очень много слов везде. Если это произойдет, то скажется на абсолютно всех, но именно это важное – будет ли – по определению неизвестно. Никто никому не доверяет, все стороны пытаются друг другу устроить максимально убедительный театр, который нужно как-то понимать, а как? Как пытаться понять ситуацию, в которой, с одной стороны все действия открыты (в том числе благодаря социальным медиа и неизбежной прозрачности любых передвижений), а с другой все друг друга стремятся надурить?

В итоге образуется безумная информационная среда. Англоязычные медиа все говорят, что будет война. Правительства США и Британии что-то сливают в медиа, те публикуют, и вот – получается поток. Стратеги США и Британии, судя по всему, решили, что надо делать максимум публичности про все, что касается Украины. Говорят про российский план смены режима в Украине, дают всем знать, что вывозят сотрудников посольств. США, Британия и Франция вывозят. Может быть и еще кто-то.

Официальная Россия говорит, что нет никакого плана. При всем этом, оружие и военные у границ Украины – самые настоящие.

Мой французский знакомый рассказал про метафору, которая у них есть – можно залезть на дерево (кокосовую пальму), но нужно понимать, как с нее слезть. Проблема Путина сейчас – слезть. Но они там, на "Западе", не понимают, как он может это сделать тихо и без урона для самолюбия. Собственно поэтому и считают, что будет война.

Леонид Волков

Добившись тактического успеха (с ним все говорят; есть о чем говорить пропаганде), Путин себя загнал в стратегический тупик – просто так отступить ни с чем он не может, но никакой полномасштабной войны против Украины он не планировал и не планирует. (По целому ряду причин, которые я обсуждал в предыдущих видео и постах).

Следовательно, остается путь поддержания напряженности – в расчете на то, что Запад не выдержит нервотрепки, и пойдет, все же, на какие-то уступки, которые можно будет "продать" отечественному телезрителю как победу.

И именно этим сейчас Путин занимается.

Путин играет со спичками в комнате, которую до этого облил бензином

Но есть проблема. Проблема заключается в том, что поддержание напряженности, когда уже достигнут нынешний уровень эскалации, чревато огромными рисками выхода ситуации из-под контроля. Для поддержания напряженности, для дальнейшего нагнетания Путин, как мы видим, продолжает играть в солдатиков вдоль всей украинской границы – ну и вот представьте себе, что в ходе этой игры один какой-нибудь танк заблудится и заедет никуда. А там в него пальнут. И все, привет. Пошло-поехало, и не остановить.

Не потому, что кто-то хотел воевать; не из-за провокаций даже на гляйвицкий манер – а просто потому, что Путин играет со спичками в комнате, которую до этого всю-всю-всю облил бензином.

Александр Рыклин

И те, кто говорят "завтра начнется война", и те, кто утверждает, что никакой войны не будет – одинаковые долбаны...

Мы ничего не знаем... Но и Путин не знает, может решить в последнюю минуту... В этом же основная проблема...

Часть комментаторов считает, что продолжающиеся поставки Украине оружия с Запада должны были охладить военный пыл Москвы (если он был).

Карина Орлова

Притихли в ночи и не ржут искандеры –

В труху обратились имперцев химеры.

Бобры не полезли Марго Симоньян,

Спектакль окончен: факир снова пьян.

Другие уверены, что Кремль это не остановит.

Григорий Нехорошев

Меня умиляет аргумент, что Путин не начнет войну из-за отсутствия достаточного количества современных вооружений и военной техники.

Похоже, эти люди не служили в советской или российской армии.

Врага мы подавим превосходством живой силы, толпой пустим солдатиков, даже без оружия, как в войне против нацистов.

Ну и что, что будет много убитых.

Наше дело правое, бабы еще нарожают!

Александр Алдушин

В случае войны нам, россиянам, обещано попадание в рай. Но от этого ещё страшнее. Не удивлюсь, если в российском раю будет пособие в 10 тысяч рублей, а все цены в долларах и евро.

Иван Преображенский

Если считать, что российское общественное мнение приняло неизбежность войны, то это уже достаточный на будущее для Кремля результат. Пусть теперь люди поживут с этим и, признав неизбежность крупномасштабного конфликта, определятся с ролями. Неопределившихся внутренне должно остаться минимум, чтобы на эмоциях, от шока не возникло в момент начала войны какой-то значимой антивоенной, пацифистской активности.

Это первый итог нынешнего противостояния, который уже можно фиксировать.

Останется лишь выждать. И нанести удар

Второй итог, судя по поведению украинских спикеров, близких к армии, включая и главу Минобороны, может быть скоро достигнут. Я имею в виду тот факт, что все они, начиная с Резникова, начали говорить о том, что Россия не готова всерьез напасть, а украинская армия в состоянии это нападение отразить. Есть полное ощущение, что так украинские патриоты пытаются предотвратить растущие пораженческие настроения в обществе. Если Кремлю удастся не нападая их закрепить, это будет вторая победа.

Дальше диванные стратеги могут сколько угодно рассуждать про необходимость "сохранить лицо" для Путина. Ему, мол, некуда отступать. Если это хотя бы слегка продуманная стратегия, то он всегда найдет повод так же беспричинно отступить, точнее взять паузу. Заявив о своей якобы победе.

Потом останется лишь выждать. И нанести удар. В ходе третьего обострения. Рассчитывая, на этот раз, на молчаливую лояльность россиян и панику среди украинцев.

Украинцы напоминают, что для них война началась еще в 2014 году и не заканчивается до сих пор.

Оксана Тимофеева

Это антивоенный пост. Война на границе России и Украины идет уже давно. Она началась еще в 2014-м, помните, когда российские военные на украинской территории "заблудились", когда могилы солдат искали, беженцы появились и т.д.? Донецкая и Луганская область давно истерзаны необявленной, гибридной войной, и там давно уже стреляли и убивали. Сегодняшняя эскалация - это момент, когда тайное становится явным, когда уже трудно скрывать, прятать следы

При этом Россия продолжает как ни в чем не бывало сотрудничать с Украиной и Западом в других сферах.

Павел Пряников

Ситуация с гипотетической войной России против Украины и всего Запада всё же выглядит фантасмагоричной. С одной стороны, солдатиков везут со всех углов страны на границу с Украиной, геополитических сказочников с камышовыми котами и бывшее фашистское подполье, ныне легализованное, подрядили лаять за войну. Изнеженные, пресыщенные, гедонистические деды из МИДа трясут патронами.

Россия исправно платит Украине за транзит газа по её территории

С другой стороны, Россия усиленно продолжает обирать пролов и вывозить их деньги на Запад. Вооружение на Украину везут в т.ч. на эти российские деньги (за прошлый год вывезли $72 млрд., в этом наверняка будет больше). Батька, вырядившийся в прапорщика, поставляет из Белоруссии электроэнергию на Украину. Её же поставляет и Россия, спасая от холодной смерти украинцев (а также бензин и солярку). Россия же исправно платит Украине за транзит газа по её территории (по кабальному договору, гласящему, что если Россия не прокачивает газ, то всё равно должна платить).

Глава СовБеза Патрушев и его группа лобзается с ЦРУ и подрядилась им сдавать пачками группы российских хакеров, которые ломали десятки компаний и структур в США (как говорят, во славу же российской спецуры ломали). "Русские своих не бросают".

Тут же российская санитарная деспотия берёт под козырёк все распоряжения ВОЗ (по конспирологической версии – филиала Тайного мирового правительства, ТМП). Например, сейчас по этим инструкциям ВОЗ в России будут колоть детей.

В России уже нет единого руководства

Одновременно все крупные российские фирмы берут под козырёк западные стандарты ESG по "зелёной экономике" (ещё одного "филиала ТМП"). Например, сегодня пришла новость о том, что Совет директоров "Газпром нефти" обсудит "стратегию достижения нулевого углеродного следа ради соблюдения климатических норм по Парижскому соглашению".

В целом картина: в России уже нет единого руководства и тем более единой государственной стратегии. Каждая бизнес-группа живёт своей жизнью, но конечная цель роднит их всех – выдаивать из России как можно больше денег. И абсолютное отсутствие даже среднесрочного планирования, те же деньги добываются наскоком, как у того же чуждого им всем глубинного народа – металлокопом

В конечном итоге нынешний конфликт может привести к введению против России тех самых "санкций судного дня", к которым Украина призывала еще с 2014 года.

Антон Громов

Остановить путинскую элиту от любой агрессии могли быстро и эффективно не секторальные санкции и военные эшелоны на границе, а сугубо персональные, против сотен представителей высшей элиты РФ и членов их семей. Если бы такие действия были бы предприняты вчера, то сегодня председателя кооператива "Озеро" вполне уже заменили сами олигархи и номенклатурщики. Момент для этого во-многом был упущен с 2014 года, теперь в РФ взят курс на китаизацию, они всё меньше зависят от Запада и меньше его боятся. Почему всё это не было сделано? Очень удобно зарабатывать, отмывая грязные и кровавые лёгкие деньги из России. Поэтому господин Абрамович у нас гражданин страны НАТО, а сидеть без денег или гореть в танке будет рядовой Иван из города N.

Александр Морозов

Стратегическая цель российской оппозиции (да и всех людей доброй воли) в этом кризисе, мне кажется, одна: чтобы Кремль вышел из всех этих военных учений на российско-украинской границе с "глобальным актом Магнитского", т.е. в таком новом положении, при котором существует документ чрезвычайного действия, открывающий возможность без следствия и суда арестовывать активы российских глобальных олигархов за пределами РФ. Это не значит, что все эти активы будут арестованы. Это означает только одно: предложение побыстрее дистанцироваться от "всего вот этого". Причем публично. И таким способом, чтобы было громко слышно: эти уважаемые "капитаны большого бизнеса" больше не будут оказывать никаких услуг Кремлю, никак участвовать в бизнесе по обходу санкций, а "десятину" будут сдавать не в путинскую "кубышку третьей мировой войны", а исключительно на развитие гуманитарного образования на средиземноморском побережье. Публично, это означает не просто дать "интервью как пугачев", а это значит собраться своим "олигархическим клубом", например, в Риме и провести конференцию на тему "До свиданья, дорогой Владимир Владимирович, вы больше не можете быть гарантом экономических транзакций в Евразии". И если глобальный акт Магнитского приближает нас к этой цели, то надо без колебаний поддержать эту благотворную идею.