"Война с Украиной – это смерть для России". Перспективы вторжения

В очередном видеообращении к украинцам 25 января, в свой 44-й день рождения, глава государства Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов из Украины. Он отметил, что это "не означает неизбежную эскалацию [со стороны России] и является тонкостями сложной дипломатической игры".

"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые – просто слухи. Некоторые – откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", – отметил президент. При этом Зеленский заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на брифинге по итогам экстренного заседания СНБОУ, заявил, что украинские власти не видят никаких оснований для полномасштабного российского вторжения в Украину. На этом же брифинге украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что единственная угроза, которую он видит на данный момент, – угроза экономике страны – от "дезинформации, которая порождает нестабильность".

Такой численности российских войск недостаточно для нападения на Украину

По словам Данилова, в нескольких десятках километров от границы Украины сосредоточен российский военный контингент численностью примерно 109 тысяч и еще дополнительно около 10–11 тысяч сопровождающих основной состав российских военнослужащих. СНБОУ считает, что такой численности российских войск недостаточно для нападения на Украину. Алексей Данилов назвал ситуацию на границе "полностью контролируемой" и призывал сограждан не паниковать.

Успокоительная риторика президента Украины и его окружения резко контрастирует с заявлениями США, Великобритании и Евросоюза. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне подчеркнула, что утверждения Киева об отсутствии эскалации на границе с Россией и угрозы вторжения "идут вразрез" с действиями Москвы, которая продолжает искать предлог для агрессии.

Почему в странах Запада гораздо больше, чем в Украине, опасаются российского вторжения? Слово бывшему депутату Верховной рады Украины Бориславу Березе:

– Заявления украинских властей подталкивают нас к мысли, что они, к сожалению, несерьезно относятся к возможности вторжения россиян в Украину и считают, что смогут либо избежать вторжения, либо договориться [с Путиным], либо еще что-то. Поэтому действительно такая проблема есть. Но, с другой стороны, есть и слишком переоцененная уверенность, что эта война наступит в период с сегодняшнего дня на завтрашний. На самом деле численность российских войск у Украины пока недостаточна для формирования атакующих группировок с целью нанесения ударов по определённым целям в рамках военной операции. Более того, в последнюю неделю консультируюсь с офицерами Генштаба и Минобороны Украины, с теми военными, которые будут защищать нашу страну на передовой в случае нового этапа российской агрессии. И все они в один голос говорят, что пока преждевременно утверждать о вероятности войны в ближайшее время.

– Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные своей разведки, накануне заявил, что Россия планирует молниеносную войну против Украины и может очень быстро захватить Киев. При вторжении, предполагают эксперты, при помощи кибератак и точечных ракетных ударов большая часть страны на неопределённое время будет обесточена и останется без мобильной связь и интернета.

Число ежедневно отправляемых гробов в Россию будет сильно бить по имиджу Путина

– К перечисленным вами первым шагам при вторжении можно также добавить еще несколько. Могут начать действовать диверсионно-разведывательные группы ФСБ и ГРУ, которые заранее заброшены на территорию Украины, может быть высажен российский десант в правительственный квартал в Киеве. Все это вероятно. Но любое действие должно иметь продолжение. Можно, конечно, Путину вызвать мэра Киева Виталия Кличко на бой в боксе. Можно. И он пойдет с ним на бой. Шансы Путина выйти с победой в этом бою крайне маловероятны, а без ущерба – крайне ничтожны. Даже если он в хорошей физической форме и неплохо бегает.

И в данной ситуации то же самое. Когда-то Россия не смогла справиться с Чечней. Чечня меньше нашей Черниговской области. Удастся ли [российским властям] справиться со всей Украиной? Подозреваю, что число ежедневно отправляемых гробов в Россию будет сильно бить по имиджу Путина. Количество негатива, который он получит в результате санкций и всего остального, поверьте, достаточно серьезный сдерживающий фактор, чтобы российский президент не отдавал приказ о нападении на Украину. Кроме того, нужно говорить еще об одной вещи. Путин может вторгнуться в Украину, но в этом случае будет война на истощение, партизанская война со стороны Украины при поддержке Запада. Хочу напомнить: мощный, сильный Советский Союз не смог выиграть войну в Афганистане. Поэтому о победе над Украиной Кремлю не стоит даже заикаться. Это безнадёжная история. И последнее: во всех происходящих сейчас сценариях [в отношении Украины] задействованы сотрудники ФСБ, ГРУ ИПСО (Информационно-психологических спецопераций. – РС). Все это прописано в военной доктрине Герасимова (начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. – РС), опубликованной еще в 2013 году и реализуемой сегодня в конфликте РФ против Украины.

– Эта российская доктрина предполагает и использование кибератак?

– Она включает задействование в том числе и кибератак, создание паники, распространение информации, дискредитирующей власти, лидеров общественного мнения. Речь идет об обширной подрывной, политической деятельности, взаимодействии с предателями и наёмниками. И в настоящее время Россия выполняет все, что фигурирует в этой доктрине, и таким образом пытается переломить ситуацию.

– Вернусь к информации британского премьера о вероятности молниеносной войны России против Украины. Вы сомневаетесь в ее достоверности?

Война в современном мире, в современной Европе показывает лишь неадекватность правителя России

– У британской разведки может быть такая информация. Но ее могли "слить" им и россияне в своих каких-то целях. Идет большая позиционная игра. Еще раз повторю: если Путин зайдет в Украину, то он здесь завязнет. И полагаю, что в итоге произойдет то же самое, что произошло более тридцати лет назад, когда Запад опустил цену на нефть и развалил Советский Союз. Война с Украиной – это смерть для России. Война в современном мире, в современной Европе показывает лишь неадекватность правителя России и неадекватность российской власти. Соответственно, если власть неадекватна, то ее следует сдерживать любыми возможными путями, любыми формами и отодвигать ее от руководства государством, что, скорее всего, и будет сделано.

И еще один фактор. Во всех западных СМИ Украина сейчас на первом месте. Больше половины всех новостей на телеканалах в США – об Украине. Вывод американских военных из Афганистана очень критично воспринят обществом в США, поэтому Украина для администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена – возможность сатисфакции и возможность восстановить упавший рейтинг главы государства. И для США история с Украиной должна закончиться исключительно победой. В такой ситуации России начинать войну против Украины, которую она не сможет выиграть... Ну, безумцы могут действовать эмоционально, а рационально, скорее всего, нет.

– Заявления и призывы действующего украинского президента и его окружения на фоне российской угрозы, мягко говоря, удивляют не только критиков власти. Как вы расцениваете позицию Владимира Зеленского?

– Зеленский – случайный человек, который благодаря ряду обстоятельств, хороших технологий и денег олигархов стал президентом Украины. Да, это случайность, но сейчас он руководит государством. Его используют, понимая его психологический портрет. К сожалению, Зеленский окружен такими же, как сам, некомпетентными сотрудниками, не имеющими необходимых опыта и знаний, в том числе касательно международной политики. Поэтому украинские власти и проигрывают [России] в позиционной игре. Налицо – банальная некомпетентность и непрофессионализм. Думаю, что такой ситуации не возникло бы при любом другом главе государства. Зеленский просто играет роль президента, а не является президентом, – считает экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

Тем временем страны Запада продолжают отправлять в Украину военную помощь. За последние пять дней транспортные самолеты доставили в Киев несколько партий британских противотанковых ракетных комплексов, а также три партии из недавно одобренного Белым домом пакета военной помощи – американского летального вооружения, включая около 300 ПТРК Javelin и боеприпасы для украинских защитников на линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

О том, почему страны Запада больше, чем украинские власти, опасаются возможного нового после 2014 года вторжения российских войск в Украину, рассуждает телеведущий канала "Прямой" Тарас Березовец:

– Безусловно, западные страны ориентируются на данные своих разведок. И мы понимаем, что возможности спецслужб США, Великобритании на несколько порядков выше, чем возможности украинских спецслужб. Запад никогда не паникует без веских на то оснований. Нынешняя ситуация существенно отличается от событий почти восьмилетней давности. Это хорошо видно по нескольким показателям.

В один момент Украина может оказаться без электричества, связи и интернета, теплоснабжения и воды

Во-первых, в 2014 году никто не вывозил из Киева семьи западных дипломатов. Сейчас такое решение принято властями трех стран, входящих в военно-политический блок AUKUS – США, Великобритании и Австралии. Это свидетельствует о том, что у них есть надежная информация [о вторжении России в Украину], подтвержденная их спецслужбами. Во-вторых, ранее не было такого объёма западной военной помощи Украине, который мы наблюдаем сейчас. И это еще одно подтверждение, что угрозу со стороны РФ Запад оценивает очень высоко, и пытается ее сдержать, выходя за рамки дипломатических усилий. И ключевой фактор – это то, что уровень публичной риторики западных лидеров, включая президента США Джо Байдена и британского премьера Бориса Джонсона, стал очень агрессивным. Это означает, что они пытаются буквально в последний момент, условно говоря, остановить неумолимо надвигающийся молох войны, который будет нести прямую угрозу НАТО и в целом Западу.

– Если произойдёт вторжение России в Украину, то сначала из строя могут быть выведены электростанции, мобильная телефонная связь и интернет. Дают ли власти рекомендации украинцам, как действовать в этом случае, как готовиться к такой ситуации?

– Да, существует опасность выведения из строя тепловых электростанций, отключения мобильной связи, уничтожения банковской системы. В один момент Украина может оказаться без электричества, связи и интернета, теплоснабжения и воды. К глубочайшему сожалению, никаких инструкций и разъяснений украинским гражданам, как следует действовать в такой ситуации, власти не дают. Эти функции должны были взять на себя центральные и местные власти. И на вопросы, где находится ближайшее от вас бомбоубежище, что делать при отсутствии мобильной связи, что делать при обстрелах, ответов нет.

Многие люди, мои знакомые, начинают вывозить детей, семьи

Вместо этого мы слышим [от властей] убаюкивающие реляции о том, что все находится под контролем и все будет хорошо. Но это вызывает обратный эффект. Вместо того, чтобы вселить в общество уверенность, что власть все контролирует и знает, как ответить на подобные вызовы, это, наоборот, порождает приступы паники и истерии. Многие люди, мои знакомые, начинают вывозить детей, семьи. Кто может – за границу, другие – в западные регионы Украины. Люди начинают массово закупать продукты длительного хранения, включая консервы, запасаются рациями. И никакого координированного плана, который бы мобилизовал общество, нет. Это печальный факт.

– Президент Владимир Зеленский так и не ответил на призыв оппозиции объединиться вокруг Украины перед российской угрозой. Как вы оценивает его действия в этот критический для государства момент?

– В критические моменты люди готовы забыть об идеологических разногласиях, многочисленных претензиях лично к президенту и его монобольшинству в парламенте. Но мы видим, что даже те сигналы, которые поступали в адрес президента, предложения его политических оппонентов сконцентрироваться на внешнеполитической угрозе, забыть о противоречиях и объединиться, они не были услышаны. И вот характерный пример: 24 января прозвучала инициатива мэра Киева Виталия Кличко, который в рамках действующих законов "О территориальной обороне", "Местном самоуправлении" созвал правление Ассоциации городов Украины и заявил, что руководители крупнейших украинских городов в рамках своих полномочий будут работать над планом отражения возможного нападения России на Украину, создания подразделений территориальной и гражданской обороны.

И как отреагировала на эту инициативу власть? Мы услышали глупую критику из уст секретаря СНБОУ Алексея Данилова, обвинившего киевского градоначальника в распространении панических настроений и превышении своих полномочий. То есть вместо того, чтобы поддержать инициативу Кличко, власти наоборот демотивируют защитников Украины. И такой подход власти ко многим предложениям имеет катастрофические последствия. Мы верим в украинскую армию, в Национальную гвардию, Службу безопасности Украины, но, похоже, что у нас может возникнуть ситуация, когда, по сути, каждый будет спасать себя сам. Потому что власть бросила своих граждан на произвол и власть в лице президента посылает совершенно противоположные сигналы украинцам.

Заявления и действия украинских властей дают повод для очень пессимистических ожиданий

Например, 19 января президент выступил с видеообращением к согражданам, в котором призвал сохранять спокойствие и сказал, что нас ждут "майские праздники, шашлыки и лето", а через два дня в интервью The Washington Post заявил, что вторжение РФ может произойти в крупные города, в частности в Харьков, под предлогом защиты русскоязычного населения, и это будет началом крупномасштабной войны. Естественно, что заявления и действия украинских властей дают повод для очень пессимистических ожиданий, – говорит тележурналист Тарас Березовец.

Почти полуторамиллионный Харьков расположен в 42 километрах от российской границы. В бывшей первой столице Украины находится много вузов, предприятий электроники, а также танковый и тракторный заводы. На слова Зеленского о риске российской оккупации Харькова одним из первых отреагировал в своем телеграме начавший в свое время политическую карьеру в этом городе экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, возглавлявший ведомство с 2014 по 2021 год.

"Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014. Харьков – город спокойного созидания, и не примет роль депрессивного города бандитской власти. Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город.. слепых нет – сейчас мы гораздо сильнее и опытнее – не позволим! И власть, и оппозиция станут рука об руку и защитят и Харьков и страну!" – написал Арсен Аваков.