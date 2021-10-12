Единороссы получили все ключевые комитеты в новой Госдуме

В России начал работу новый, восьмой, созыв Государственной думы. Первое пленарное заседание открыла 12 октября второй по возрасту депутат, 84-летняя Валентина Терешкова. В первый день нижняя палата парламента решает организационные вопросы, регистрируя фракции, утверждая комитеты и их составы, и избирая председателя и его заместителей.

Председателем Думы переизбран единоросс Вячеслав Володин. За него проголосовали 360 депутатов. Его конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков набрал 61 голос. Единороссам, получившим большинство в парламенте, достались 17 из 32 комитетов, в том числе, все ключевые пишет газета "Коммерсантъ".

В частности, им достались комитеты по законодательству, бюджету, безопасности, информационной политике, ЖКХ и комитет по гражданскому обществу, который в прошлом составе палаты возглавлял представитель КПРФ.

Представители коммунистов получают руководство в комитетах по делам СНГ, по аграрным вопросам, по развитию Дальнего Востока, по вопросам семьи и гражданскому обществу. ЛДПР — по международным делам, по труду, по местному самоуправлению и по физкультуре и спорту.

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" получают руководство комитетами по финансовому рынку и по делам национальностей, по защите конкуренции и по науке и высшему образованию. Новая фракция “Новые люди” получила два комитета: по туризму и по предпринимательству.

Выборы в Госдуму состоялись в середине сентября. Несмотря на падение предвыборных рейтингов, победу на них, согласно официальным данным, одержала "Единая Россия". Оппозиция и ряд наблюдателей сообщала о многочисленных случаях фальсификаций и неравных условиях на выборах, в том числе — недопуск большинства кандидатов, не представляющих системные партии. Партия "Яблоко" требовала отменить итоги выборов.

Однако сводные таблицы с результатами голосования подписали все члены Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова выступила с обвинениями в адрес внешних сил в попытке дискредитировать выборы, подчеркнув, что она провалилась.