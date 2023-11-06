Египет снова открыл КПП Рафах на границе с сектором Газа

Пограничная служба Египта объявила, что снова открывает контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с сектором Газа. Как и прежде, Египет готов пропустить в страну только тех палестинских жителей, у кого есть гражданство других государств и кто внесён в заранее составленные списки. Также Египет готов принять тяжелораненых.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в воскресенье сообщила, что ей удалось полностью окружить город Газа, перерезав его сообщение с югом сектора. ЦАХАЛ поставил блокпост, через который мирные жители города могут эвакуироваться на юг сектора, менее подверженный обстрелам. В интернете публикуются видео, на которых показано, как жители Газы направляются на юг по этому гуманитарному коридору.

Контролируемое ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газа в понедельник заявило, что число погибших от обстрелов со стороны Израиля начиная с 7 октября превысило 10 тысяч человек, более 4 тысяч из них – дети. Независимых подтверждений этим цифрам нет. ООН в очередной раз призвала к немедленному прекращению огня с обеих сторон.

Израиль и сектор Газа продолжают обстреливать друг друга. В Израиле сигналы воздушной тревоги звучат на юге и в центре страны. Кроме того, север страны подвергается обстрелам со стороны Ливана и Сирии.

На фоне эскалации конфликта участились нападения палестинских активистов на израильских военных и полицейских. В Иерусалиме 16-летний подросток напал с ножом на двух служащих пограничной полиции – мужчину и женщину. Он был застрелен на месте. Оба раненых пограничника были госпитализированы: мужчина – в состоянии средней тяжести, его напарница – в тяжёлом состоянии, позже она умерла в больнице.

Израильская полиция арестовала популярную пропалестинскую активистку Ахед Тамими, которая писала в соцсетях о том, что палестинцы Западного берега реки Иордан будут убивать евреев и "пить кровь из их черепов". "То, что делал Гитлер, покажется вам шуткой", – писала Тамими. В подростковом возрасте она уже была приговорена к восьми месяцам лишения свободы за нападения на полицейских. Также за разжигание ненависти и незаконное хранение оружия арестованы ещё 22 сторонника ХАМАС из Восточного Иерусалима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили вопросы доставки в сектор Газа гуманитарной помощи и предотвращения эскалации ближневосточного конфликта. Турецкий МИД также настаивает на немедленном прекращении огня в секторе Газа хотя бы в рамках гуманитарной паузы.