В России начали блокировать сайты "Медузы", BBC и Deutsche Welle

Роскомнадзор начал блокировку на территории России сайтов "Медузы"*, BBC и Deutsche Welle. Согласно реестру Роскомнадзора, ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.

О приостановке работы заявило издание Znak.com. В сообщении редакции говорится, что это решение было принято в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.

После блокировки сайта The Village издание заявило, что закрывает российский офис - редакция продолжит работать из Варшавы.

В ночь на 4 марта власти России начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода. Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода – Север.Реалии и Сибирь.Реалии – и сайт Северо-Кавказской службы Радио Свобода Кавказ.Реалии. Блокировке также подверглись сайты "Настоящего времени", Крым.Реалий, New Times и русскоязычной версии "Интерфакс-Украина".

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала "Дождь"** и радиостанции "Эхо Москвы", которая также была отключена от эфира. 3 марта "Дождь" объявил о приостановке работы, а совет директоров "Эха" принял решение о ликвидации радиостанции. Также в России были заблокированы сайты издания "Тайга.Инфо" и студенческого журнала DOXA.

*"Медуза" внесена в реестр СМИ-"иноагентов

**"Дождь" также внесен в реестр СМИ-"иноагентов"