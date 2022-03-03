В редакцию телеканала "Дождь" пришли полицейские

В редакцию телеканала "Дождь" в Москве пришли двое полицейских. Один из них в форме, второй – в штатском, – сообщили журналисты.



Сотрудники правоохранительных органов принесли предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщается в телеграм-канале "Дождя".

В документах указан адрес YouTube-канала телеканала но материалы, вызвавшие претензии, не упоминаются. Редакция предполагает, что это означает требование властей удалить весь YouTube-канал издания.

3 марта владелец и генеральный директор"Дождя" Наталья Синдеева объявила в прямом эфире, что телеканала приостанавливает вещание.



Сайт телеканала 1 марта был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.

В аналогичной ситуации оказалось "Эхо Москвы", после чего совет директоров также принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт, заблокированные 1 марта в связи с освещением войны в Украине.