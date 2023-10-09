Екатерина Мизулина подала иск о клевете против издания Sota

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, дочь депутата Госдумы Елены Мизулиной, подала иск о клевете против независимого издания Sota. Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело. Об этом сообщила в своём телеграм-канале сама Мизулина. Также она заявила, что намерена привлечь к ответственности всех, кто "перепечатывал и распространял клеветнические сведения".

Поводом для иска послежила публикация Sota, в которой утверждалось, что на сайте "Русское обозрение", который принадлежит "Лиге безопасного интернета", распространяется порнография, в том числе детская. Публикация сопровождалась скриншотами с сайта.

Мизулина в ответ заявила, что "Русское обозрение" не работает уже несколько месяцев, его деятельность была приостановлена Роскомнадзором. При этом в документации сайта его лицензия по-прежнему указана как "действующая". Кроме того, Мизулина утверждает, что порноматериалы на "Русском обозрении" были "ловушкой, сделанной нашими юристами" в ожидании внимания "провокаторов".

Мизулина также намерена обратиться в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании издания Sota "иностранным агентом".

Редакция Sota считает действия Мизулиной и возбуждение дела политически мотивированными.