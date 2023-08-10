Концерт "Сансары" отменили после возмущения Мизулиной

Концерт екатеринбургской рок-группы "Сансара" в "Ельцин-центре" отменили после возмущения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

О том, что концерт не состоится, сообщил лидер группы Александр Гагарин. Он пообещал рассказать о причинах его отмены "подробно, но позже" и отметил, что официального запрета на проведение концерта не было.

Накануне запланированным на 10 августа концертом в "Ельцин-центре" возмутилась Мизулина, которая назвала его проведение "провокацией". В своём телеграм-канале она опубликовала четыре скриншота с жалобами "от общественников" и написала, что разделяет их негодование.

Среди скриншотов – сообщение от "Братства Академистов", которое недавно заявило, что "Константинополь – русский город", а также призывало готовиться идти в бой за "нового императора" России.

"Общественность", как утверждается, пожаловалась Мизулиной на антивоенную позицию "Сансары" и её поддержку квир-сообщества.