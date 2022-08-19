Екатерину Шульман оштрафовали в день её рождения

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Это случилось 19 августа, в день рождения Шульман. Её нарушения заключались в том, что Шульман не промаркировала обязательной пометкой "Это сообщение создано иностранным агентом..." пять постов в своем телеграм-канале и один видеоролик на Youtube.

Екатерина Шульман в телеграме прокомментировала штраф: "Помнят меня на родине, трогательно как". Она также сообщила, что протокол о нарушении был составлен с ошибками, и что она намерена обжаловать решение суда.