Екатерину Шульман оштрафовали в день её рождения

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тыс. рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Это случилось 19 августа, в день рождения Шульман. Её нарушения заключались в том, что Шульман не промаркировала обязательной пометкой "Это сообщение создано иностранным агентом..." пять постов в своем телеграм-канале и один видеоролик на Youtube.
Екатерина Шульман в телеграме прокомментировала штраф: "Помнят меня на родине, трогательно как". Она также сообщила, что протокол о нарушении был составлен с ошибками, и что она намерена обжаловать решение суда.
- Екатерина Шульман - политолог, кандидат политических наук, специалист по российскому законотворчеству. Доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"), преподаватель РАНХиГС. Популярный лектор и политический просветитель. 15 апреля 2022 года Минюст России внёс Шульман в реестр "иностранных агентов". Сейчас она работает в Германии по стипендии фонда Роберта Боша.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. С конца 2020 года в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов стали включать и частных лиц.
- В частности, закон обязывает лиц, признанных "иноагентами", помечать любые свои публикации в прессе или в социальных сетях фразой "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
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