Экоактивист из Коми попал в реанимацию из спецприёмника

Экологический и антивоенный активист из республики Коми Алексей Семёнов был госпитализирован реанимобилем Скорой после пяти суток пребывания в спецприёмнике полиции. Об этом сообщает "Сота" со ссылкой на жену и друзей Семёнова. По их словам, 3 октября его должны были отвезти из спецприёмника в суд, но там оказалось, что он не может выйти из полицейской машины, потому что "уснул". Жена активиста вызвала скорую помощь, которая отвезла его в отделение реанимации местной больницы.

Позже близкие Семёнова дополнили, что в больнице его осмотрели, но отказались госпитализировать. Он был доставлен обратно в суд, где ему присудили 10 суток административного ареста по статье "неповиновение сотруднику полиции". По информации издания "7х7", Семёнов в знак протеста объявил сухую голодовку.

Алексей Семёнов, по профессии - врач-педиатр, в 2018 году активно участвовал в противостоянии на станции Шиес, протестуя против открытия под Шиесом мусорного полигона, который мог бы стать причиной экологической катастрофы в регионе. После начала военного вторжения России в Украину он выступал с критикой российской политики. 28 сентября Семёнов был задержан полицией на улице из-за неуплаты штрафов "за публичное антивоенное поведение". Как сообщала его семья, полицейские при задержании применили силу.