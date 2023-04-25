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Экоактивистов пришлось убирать с дорог Берлина вместе с асфальтом

Перекрытая экоактивистами улица в Берлине, 24 апреля 2023 гола

Активисты экологического движения "Последнее поколение" массово приклеивали себя к асфальту на улицах Берлина, протестуя против климатической политики Германии.

Вчера, 24 апреля, в немецкой столице они перекрыли не менее 30 автомобильных дорог, спровоцировав на них пробки. В нескольких случаях экоактивистов пришлось убирать с улиц вместе с асфальтом, так как те в этот раз использовали другой вид клея.

Ранее "Последнее поколение" заявило, что в ближайшие дни усилит свои действия и попытается "мирно остановить город". Активисты объявили, что, помимо приклеивания себя к дорогам, они будут блокировать движение, проходя очень медленным маршем по городу в конце дня.

Таким образом экоактивисты пытаются заставить правительство Германии принять более решительные меры против изменения климата. В частности – ограничить максимальную скорость на дорогах ста километрами в час, чтобы сократить автомобильные выхлопы, и к 2030 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива в стране.

Правительство Германии не поддерживает подобные формы протеста и считает, что сделало для борьбы с изменением климата больше, чем все его предшественники. В начале мая с активистами планирует встретиться министр транспорта Германии, который критиковал группу и выступал против ограничения скорости на автотрассах.

  • Ранее члены "Последнего поколения" приклеивали себя к картине Боттичелли и обливали картину Климта маслянистой жидкостью, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам. Произведения искусства не пострадали.

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