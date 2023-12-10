Экоактивисты окрасили воду в Венеции в зелёный цвет

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили в зелёный цвет воду в каналах Венеции. Аналогичные акции были проведены в нескольких других городах Италии, включая Рим, Милан и Турин. Так экоактивисты выразили протест против хода конференции по климату COP28, которая сейчас продолжается в Дубае. Они считают, что обсуждаемых там соглашений недостаточно, а сама конференция коррумпирована.

Участники Extinction Rebellion вылили в воду промышленные химические красители. Они уточнили, что красители безвредны и не нанесут ущерба окружающей среде. Кроме того, они вывесили на венецианском мосту Риальто плакат с надписью "COP28: пока правительства договариваются, мы висим на волоске".

Из-за инцидента было временно остановлено движение водного транспорта по Большому каналу Венеции. Недавно прошедший реставрацию мост Риальто тоже будет осмотрен экспертами на предмет оценки нанесённого ему ущерба. Мэр города Луиджи Бруньяро осудил акцию, назвав её авторов "эко-вандалами, а не экоактивистами". Он заявил, что будет добиваться их наказания.