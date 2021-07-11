Экологи выявили десятки загрязнений рек в Сибири от добычи золота

Эксперты Всемирного фонда дикой природы России выявили 30 фактов комплексных загрязнений рек (включая притоки) общей протяжённостью 1474 километра в четырёх регионах Сибири.

Таковы данные мониторинга водных объектов на основе спутниковых снимков, сделанных в мае-июне 2021 года. Речь идёт об ущербе вследствие добычи россыпного золота, сообщает со ссылкой на сайт фонда проект Сибирь.Реалии.

Всего с 15 мая и до 30 июня эксперты проанализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Республик Тыва и Хакасия в границах Алтае-Саянского экорегиона. Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край – 14 случаев загрязнений общей протяженностью 816 километров, на втором месте Республика Тыва – 6 случаев загрязнения протяженностью 237 километров, далее следуют Кемеровская область и Республика Хакасия.

Координатор экологической коалиции "Реки без границ", эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александр Колотов назвал картину с загрязнением рек "ужасающей". По его словам, мониторинг не отражает ситуацию в северных районах Красноярского края, Магаданской области, Якутии, где также добывают золото. "У нас просто нет на это ресурсов", – рассказал эксперт, отметив, что "мы каждый год теряем все новые и новые сибирские реки".