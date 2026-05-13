Экономическое пике

Вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" заявил, что у России большой запас прочности, а экономика адаптировалась к новым вызовам. Министр экономического развития Максим Решетников сказал на встрече с Путиным, что сейчас происходит "донастройка" экономики, да и проблем нет, Россия скоро сравняется с США по экономическим показателям. Правда, разрыв пока составляет более 40 процентов.

При этом Решетников признаёт: в марте российская экономика перестала расти. Прогноз годового роста ВВП снизился до уровня погрешности в 0,4 процента. Проблемы чувствуют и россияне: "индекс счастья" у них упал до уровня 2011 года. О заявлениях чиновников и ситуации в экономике говорим сегодня с экономистом Вячеславом Ширяевым.