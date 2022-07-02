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Экозащитникам запросили до 8 лет тюрьмы за хищение бюджетных средств

Сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке обвиняют в хищении более 450 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на очистку заповедника. Прокуратура требует для них от шести до восьми лет лишения свободы, многомиллионные штрафы и возмещение ущерба. Сторона защиты считает дело сфабрикованным. Об этом рассказывает российское отделение международной организации "Гринпис".

По версии следствия, в 2015-2016 годах пятеро сотрудников Кроноцкого заповедника в составе организованной преступной группы похитили 454,6 миллиона рублей, выделенных для очистки заповедника от отходов нефтепроизводства. Следствие утверждает, что руководил ОПГ ныне умерший директор заповедника, а отходы не вывезли, а закопали на заповедной территории.

Защита настаивает, что дело сфабриковано, следствие велось со множеством нарушений и у заповедника есть доказательства, что работы по очистке были выполнены. В ходе слушаний свидетели обвинения не подтвердили преступную деятельность сотрудников заповедника. Все ходатайства о проведении экспертиз, которые помогли бы найти "закопанные отходы" и оценить сумму ущерба, были отклонены.

На судебном заседании в конце июня 2022 года прокуратура заявила, что вина подсудимых доказана в полном объёме и запросила для каждого из них от шести до восьми лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура требует назначить экозащитникам миллионные штрафы и обязать их компенсировать ущерб на сумму "похищенных" средств.

В защиту сотрудников Кроноцкого заповедника выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Нынешний директор заповедника Пётр Шпилёнок уволился в знак протеста против уголовного преследования коллег. Как ожидается, приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника вынесут в ближайшие дни.

  • Согласно отчётам о проделанных работах, с территории Кроноцкого заповедника в ходе очистки были вывезены более 1500 тонн отходов, в том числе пять тысяч бочек с остатками нефтепродуктов.
  • После того, как на сотрудников Кроноцкого заповедника завели дело о хищении бюджетных средств, ни одна особо охраняемая территория не подала заявку на участие в государственной программе по очистке своих площадей.

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