Экс-член ОНК потребовал признать "Важные истории" иноагентом

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на издание "Важные истории", в которой сослался на иностранное финансирование медиа. Об этом Ионов рассказал "МБХ медиа".
От отметил, что ранее уже отправил жалобу на издание в Минюст и Роскомнадзор. Также Ионов попросил признать иноагентом главреда издания Романа Анина. По утверждению бывшего члена ОНК, "Важные истории" связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с главредом Романом Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда "IStories Fonds".
Главный редактор "Важных историй" Роман Анин опубликовал ответ Александру Ионову, в котором заявил, что намерен подать на экс-члена ОНК в суд. По словам Анина, Ионов "несколько раз соврал" о финансировании "Важных историй". В частности, претензии вызвали слова Ионова о том, что вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге Андерс Александерсон финансирует Анина и "Важные истории" с помощью грантов. Роман Анин назвал это "абсолютным враньем".
В телеграмм-канале "Важных историй" говорится, что Александерсон входит в совет директоров зарегистрированного в Латвии фонда "IStories Fonds". А Ионов утверждает, что Александерсон якобы выступает бенефициаром фонда.
- В апреле в реестр иностранных агентов попало издание "Медуза" – это случилось через три дня после того, как на издание пожаловался бывший член Общественной наблюдательной комиссии и координатор движения "Антимайдан" Александр Ионов.
- В конце июня Ионов сообщил о планах провести проверку "Новой газеты" на предмет соответствия закону об иностранных агентах. Это случилось после публикации статьи про экс-члена ОНК, которая называется "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". Содержащуюся в ней информацию Ионов считает ложной и просит следователей защитить его "законные права" на основании статьи о клевете.
- Ионов – бывший член ОНК Москвы, президент антиглобалистского движения России, а также член координационного совета "Антимайдана" и президиума "Офицеров России".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.