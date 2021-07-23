Экс-член ОНК потребовал признать "Важные истории" иноагентом

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на издание "Важные истории", в которой сослался на иностранное финансирование медиа. Об этом Ионов рассказал "МБХ медиа".

От отметил, что ранее уже отправил жалобу на издание в Минюст и Роскомнадзор. Также Ионов попросил признать иноагентом главреда издания Романа Анина. По утверждению бывшего члена ОНК, "Важные истории" связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с главредом Романом Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда "IStories Fonds".

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин опубликовал ответ Александру Ионову, в котором заявил, что намерен подать на экс-члена ОНК в суд. По словам Анина, Ионов "несколько раз соврал" о финансировании "Важных историй". В частности, претензии вызвали слова Ионова о том, что вице-президент Стокгольмской школы экономики в Риге Андерс Александерсон финансирует Анина и "Важные истории" с помощью грантов. Роман Анин назвал это "абсолютным враньем".

В телеграмм-канале "Важных историй" говорится, что Александерсон входит в совет директоров зарегистрированного в Латвии фонда "IStories Fonds". А Ионов утверждает, что Александерсон якобы выступает бенефициаром фонда.